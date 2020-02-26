Новый длиннобазный внедорожник Range Rover поймали фотошпионы

26.02.2020, 7:52, Новости дня

Британская автомобильная марка Land Rover приступила к тестовым испытаниям обновленного внедорожника Range Rover LWB.

Известно, что в качестве платформы здесь задействовали MLA, имеющую алюминиевую конструкцию. Благодаря такой особенности удастся максимально сократить общий вес автмобиля. Кроме того, специалисты позиционируют новую модель в качестве удлиненной модификации привычного исполнения внедорожника Range Rover.

Пока производитель не называет технических параметров до презентации. Вместе с тем инсайдеры анонсировали использование гибридной установки, тогда как в продажу поступит и привычная бензиновая версия с мощным силовым агрегатом с объемом 4 литра. Дата премьеры пока не раскрывается.