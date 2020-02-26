В Госдуме России назвали условия прекращения войны на Украине

26.02.2020, 7:51, Новости дня

Для разрешения конфликта на востоке Украины в первую очередь необходимо «уничтожить» проявления национализма в стране, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

«Слова «Луганская область» и «Донецкая область» никогда не звучали, звучало только слово «Донбасс». Это расхожее слово было среди украинского гражданского общества», – передает RT слова Водолацкого.

По мнению депутата, украинские власти «должны предъявлять претензии сами к себе».

«Все больше и больше в кулуарах власти Зеленского слов о том, что нужно красиво уйти от темы Донбасса, отрезать и забыть о нем, развивать Украину и дальше без тех жителей, которые не допускают на территорию батальоны», – заключил Водолацкий.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина «очень-очень мощно» готовится на случай якобы возможного широкомасштабного «наступления» со стороны России.



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