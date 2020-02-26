В теле лосося заметили уникальную медузу-паразита, способную выжить без кислорода

26.02.2020, 7:50, Разное

Крошечный медузоподобный паразит вида Henneguya Slminicola обитает в кишечнике лосося и известен ученым довольно давно. Однако лишь недавно выяснились его совершенно уникальные качества — эта медуза-паразит является первым обнаруженным животным, которое способно выжить без кислорода.

Это открытие уже заставило говорить о том, что подобные живые существа могут обитать на лишенных кислорода планетах, которые обычно принято считать безжизненными.

Сенсационные новости поступили от исследователей из Тель-Авивского университета в Израиле, которые секвенировали геном этого существа, а потом еще и тщательно изучили его под флуоресцентным микроскопом (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Henneguya Slminicola относится к тому же семейству морских организмов, что обычные медузы, актинии и кораллы. При этом до израильских ученых еще никто не занимался изучением его генома.

Внешне Henneguya Slminicola выглядит как микроскопический головастик или сперматозоид с овальной "головой", на которой два черных "глазка", и длинным прямым "хвостом".

Выяснилось, что в организме Henneguya Slminicola нет митохондриальной ДНК, которая расщепляет кислород и насыщает им клетки у многоклеточных организмов.

Паразит живет в кишечнике лосося

Пока ученые не знают, каким образом медузе-паразиту удается выживать без кислорода, но предполагают, что как паразит она просто получает все необходимые ей химические соединения из тела лосося, в желудке которого обитает. Также ученые отметили, что никакого особого вреда медуза-паразит своему носителю не приносит и часто живет в одном организме на протяжении всей жизни рыбы.

"Наше открытие подтвердило теорию о том, что адаптация к анаэробной среде (бескислородной) не является прерогативой примитивных одноклеточных организмов, но может встречаться и у многоклеточных существ, паразитирующих в телах других животных. Таким образом Henneguya Slminicola представляет собой эволюционный переход от аэробного к исключительно анаэробному метаболизму", — сообщают исследователи.

Ранее ученым из способных выжить в бескислородной среде действительно были известны лишь крошечные одноклеточные существа, паразит Henneguya Slminicola первый сложный организм с подобными свойствами.

Планетарный астробиолог Абель Мендес из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико прокомментировал данное открытие и заметил. что оно является очень важным для понимания того, какой может быть инопланетная жизнь.

"Тем ни менее, я не думаю, что живущие на других планетах анаэробные существа будут по размерам больше, чем Henneguya Slminicola. Дело в том, что крупные животные требуют больше энергии и кислород является единственным веществом во Вселенной, способным дать такую энергию", — сказал Мендес.

По словам израильских исследователей, указанная медуза-паразит миллионы лет назад вероятно имела митохондриальную ДНК, полученную от общего предка медуз, но потом она эволюционировала и потеряла многие гены медузы, сохранив лишь некоторые. В числе сохраненных остались к примеру жалящие (стрекательные) клетки. С их помощью Henneguya Slminicola цепляется за лосося.

В докладе уточняется, что Henneguya Slminicola не первый сложный организм, который способен длительное время обходится без кислорода, но первый, которому он не нужен вообще.

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