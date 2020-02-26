Во Вьетнаме впервые в мире пересадили человеку руку от живого донора

26.02.2020, 7:47, Разное

Как с гордостью сообщают вьетнамские СМИ, операция состоялась 21 января 2020 года в Центральном ханойском военном госпитале №108 и пациент уже начал успешно разрабатывать пересаженную руку.

Руку пересадили 31-летнему мужчине, который в 2016 году сильно травмировался во время работы и ему буквально измолотило в фарш кисть левой руки и половину предплечья. Первоначально врачи пытались вылечить руку, но рана была инфицирована и очень плохо заживала, после чего было решено ампутировать пострадавшие части.

Пациент до пересадки

Донором руки стал мужчина, также пострадавший на производстве, но у него ранение было ближе к локтю, а кисть не была задета. Его рана тоже получила инфекцию и возникла угроза заражения крови, после чего ничего не оставалось, как ампутировать пострадавшую руку.

К счастью, кто-то из врачей вовремя обратил внимание на то, что уцелевшую кисть вполне возможно использовать для пересадки. Правда ранее никто в мире подобных операций еще не проводил и даже пересадка рук от мертвых доноров является пока еще очень редкой операцией. На сегодняшний день в мире проведено всего 89 таких операций (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

После пересадки

Но вьетнамские хирурги все-таки решили рискнуть. Они быстро нашли подходящего мужчину, который согласился получить руку от живого донора и вскоре операция состоялась. Она длилась 8 часов с 10 утра до 6 вечера, за это время хирурги соединили 36 мышц, две большие кости и множество других тканей.

Успех операция был доказан уже на утро, когда пациент очнулся от анестезии и тут же смог пошевелить пальцами пересаженной руки. Сейчас он все еще проходит физиотерапию и продолжает разрабатывать пальцы и подвижность кисти.

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