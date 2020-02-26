Серия странных инцидентов в Уорминстере: Громкий гул, мертвые голуби, изуродованные крысы и НЛО

26.02.2020, 7:47, Разное

В малолюдной сельской местности Западного Уилтшира, Англия, в двух часах езды от Лондона, расположен Уорминстер — типичный тихий и сонный городок британской глубинки с живописными улочками и неспешными местными жителями.

В таких городках, как правило, на протяжении десятков лет не происходит ничего необычного, однако с начала 1960-х годов Уорминстер стал эпицентром серии пугающих событий, начиная с частого наблюдения НЛО и заканчивая совсем уже непонятными инцидентами (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Фото: Mike Smith/geograph.org.uk

Феномен НЛО в те годы уже разошелся по всему свету и летающие тарелки видели и над британскими городами. Однако люди были очень взбудоражены, когда в 1961 году сразу четверо жителей Уорминстера заявили, что видели в небе странные "летающие сигары". Эти "сигары" оставляли за собой сноп искр и быстро перемещались по небу в разных направлениях.

Подобные "сигары" видели и в последующие годы, но в 1964 году, когда сообщению о "летающей сигаре" никто из местных жителей уже не удивлялся, все вышло на новый уровень. В концу 1964 года, прямо в первый день Рождества, множество жителей Уорминстера были разбужены рано утром громкой какофонией странных и жутких звуков.

Эти звуки разнились по описанию, в зависимости от того или иного очевидца, однако одно было общим — они были очень громкими. По словам одного очевидца, было похоже, словно по крыше его дома таскают тяжелые ветки или бревна, по словам другого, это напоминало громкие стуки тяжелым предметом опять же в крышу дома.

Еще одна женщина по имени Милдред Хид рассказала, что потолок ее дома словно бомбардировали огромные градины напополам со скрежетом, словно жесткой щеткой терли кафельную плитку. А женщину по имени Марджори Бай громкие и страшные звуки застали прямо на улице по пути в церковь и бедняжка от сильного страха вошла в шоковое состояние, в котором некоторое время не могла двигаться.

Как минимум 30 жителей города слышали в то раннее утро громкие звуки неизвестного происхождения, идущие откуда-то сверху и никакие логические теории так и не смогли определить источник этого звука.

Фото: David Hawgood/geograph.org.uk

В 1965 году странные происшествия в Уорминстере продолжились. Снова по небу стали летать длинные сигарообразные НЛО, но летом стали наблюдаться НЛО уже совсем другого типа. 3 июня 1965 года 17 жителей города видели летящий по небу яркий сияющий объект, похожий на "блестящую звезду". Объект при этом издавал сильный гудящий шум.

17 августа 1965 года по всей округе Уорминстера разошелся еще более громкий гул, который напугал множество людей, потому что напоминал ударную волну от взрыва очень сильной бомбы. Страхи и слухи усилились после того, как кто-то рассказал, что во время этого шума видел на небе "чудовищное оранжевое пламя, которое громко шипело и потрескивало".

В последующие несколько дней было получено еще несколько сообщений очевидцев о громком непонятном гуле, словно ударная волна, а потом люди стали натыкаться на валяющиеся то тут то там на земле стайки мертвых голубей и других птиц. Ничего подобного у Уорминстере ранее не видели, поэтому возникли теории, что птиц убил тот самый гул.

Потом стали появляться и первые люди, жалующиеся на ухудшение здоровья из-за сильного гула, а также пострадавшие, уверяющие, что сильнейшая ударная волна сбила их с ног на землю и они получили от этого множество ушибов.

В 1965 году кто-то из жителей Уорминстера заснял типичную "летающую тарелку"

Также были люди, которые рассказывали, что от этого же ударного шума ломались их автомобили. Они просто отказывались заводиться после того, как над ними пронеслась эта ударная волна. Также были истории о том, что ударные волны выбивали окна и даже повреждали стены домов.

Люди были настолько напуганы чередой этих явлений. что 27 августа 1965 году состоялось большое городское собрание в ратуше, на которое явилось так много народу, что "яблоку негде было упасть". Правда вместо того, чтобы прийти к какому-то единому мнению, люди после этого собрания были еще больше напуганы.

За создание паники в основном отвечал местный житель по имени Дэвид Холтон, который рассказал, что видел не только множество мертвых птиц, погибших от таинственного гула, но еще и большое количество мертвых крыс, которые были жутко изуродованы кем-то или чем-то.

На этом же собрании присутствовал журналист Артур Шаттлвуд, работающий в местной газете "Warminster Journal". Он стал тем, благодаря кому до наших дней дошли подробные записи сообщений очевидцев в Уорминстере и который в целом собрал больше всех материалов по этому делу, которое позже получило название "Нечто из Уорминстера" ("The Warminster Thing").

По словам Шаттлвуда, он лично опросил несколько десятков человек, которые уверяли, что своими глазами видели НЛО, мертвых птиц и иные странные явления в последние несколько лет. А после того, как Шаттлвуд опубликовал эти истории в своей газете, к нему стали приходить пачки писем с новыми и новыми рассказами из Уорминстера. В конечном итоге набралось свыше тысячи показаний очевидцев, которые сейчас бережно хранятся в личном архиве Шаттлвуда.

Артур Шаттлвуд

Читая эти истории, Шаттлуд все больше и больше окунался с головой в мир загадочных явлений и вскоре стал практически одержим этой темой. А 25 сентября 1965 года, по его словам, он получил загадочный телефонный звонок от человека, который сказал. что его зовут Карн и что он прибыл на Землю с планеты Аестса (Aestsa).

Даже будучи теперь верующим в НЛО, Шаттлвуд тем ни менее усомнился в том, что звонивший является пришельцем. На это звонивший сказал, что он может это доказать и в ту же секунду раздался громкий стук теперь уже в дверь квартиры Шаттлвуда. Когда журналист открыл дверь, на пороге стоял человекоподобный гуманоид с пятнистой кожей и подергивающимися глазами, в которых совсем не было зрачков.

Шокированный Шаттлвуд впустил пришельца к себе и последующие пару часов они имели беседу, в которой пришелец предупреждал журналиста о надвигающейся катастрофической войне в мире и говорил, что человечество стоит на кратчайшем пути к своей гибели.

Разговор подошел к концу, когда пришелец начал испытывать проблемы с дыханием, после чего посмотрел на прибор на своем запястье, вероятно часы, и сказал, что ему пора уходить. Он вышел из квартиры, повернул налево в коридор, а когда Шаттвуд тут же кинулся за ним, то в коридоре уже никого не было. Больше он этого пришельца никогда не встречал.

В последующие годы Артур Шаттлвуд посвятил свою жизнь загадочным инцидентам в Уорминстере, в том числе выпустил две книги об этом. Он также уверял, что у него были встречи с еще несколькими другими пришельцами, но об этом рассказывал совсем туманно и непонятно, что заставило многих заподозрить его в нечестности.

Скончался Шаттлвуд в 1996 году и он до самой смерти продолжал быть одержимым уфологией.

Что касается странностей в Уорминстере, то после 1965 года они резко пошли на спад. В 1970-м году там стали возникать знаменитые круги на полях, однако это явление вскоре прекратилось. В наши дни жители Уорминстера продолжают время от времени сообщать о летающих блюдцах, однако это происходит очень редко.

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