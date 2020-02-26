Новости Шенгена. Правила выдачи шенгенских виз изменятся

26.02.2020, 7:47, Разное

Правила выдачи шенгенских виз изменятся с февраля 2020 года — полезная информация.

Шенгенская виза — это, несомненно, одна из самых известных и востребованных виз в мире. Поскольку обладатель данной визы вправе совершать поездки в 26 европейских стран, 22 из которых входят в Европейский союз, число заявителей, обращающихся за шенгенскими визами непрерывно растет с каждым годом.

В настоящее время путешественникам из 104 стран и государственных образований необходимо получить визу для въезда в ЕС и пребывания на территории Шенгенской зоны в течение максимум трех месяцев.

Бытует мнение, что шенгенскую визу получить непросто. Однако сейчас ЕС меняет некоторые правила Шенгенского визового кодекса, которые регулируют выдачу виз и соответствующие льготы, в попытке облегчить процедуры подачи визовых заявлений путешественниками и упростить обработку данных заявлений сотрудниками консульств.

Краткая история Шенгенского визового кодекса

Визовый кодекс ЕС — это набор правил, регулирующий процедуры подачи заявлений на выдачу краткосрочных виз в Европейский союз (официально называемых «шенгенские визы»), а также процедуры рассмотрения данных заявлений и выдачи виз.

Кодекс также известен как Регламент (ЕС) №810/2009. Он вступил в силу в 2010 году и с тех пор действует во всех странах Европейского союза и ассоциированных государствах, применяющими Шенгенские правила.

Общая визовая политика была неотъемлемой частью процесса создания Шенгенской зоны без внутренних границ, а также способствовала применению других политик Союза, например, в области внешних связей, торговли, образования, культуры и туризма.

На протяжении многих лет Союз использовал Визовый кодекс для обеспечения лучшего баланса между миграцией и вопросами безопасности, экономическими соображениями и общей внешней политикой.

Почему ЕС обновляет Визовый кодекс?

В мае 2018 года Европейская комиссия приняла предложение о пересмотре Регламента (ЕС) №810/2009 с целью улучшения общей визовой политики для учета вопросов миграции и безопасности.

Пересмотренный Визовый кодекс также дает основания предположить, что визовая политика ЕС будет активнее использоваться в качестве инструмента развития сотрудничества с третьими странами.

В целом, члены Комиссии, внесшие предложения о пересмотре Кодекса, отметили, что данные изменения призваны облегчить визовые процедуры для тех, кто часто посещает Шенгенскую зону, а также для граждан стран, сотрудничающих в вопросах реадмиссии нелегальных мигрантов и других аналогичных областях.

После того как Комиссия приняла предложение, Европейский парламент поддержал его в апреле этого года, а позже, в июне, его одобрил Совет Европейского союза, что стало последним шагом на пути к внесению изменений.

С какого момента начнет применяться измененный Визовый кодекс?

Новый Шенгенский визовый кодекс будет применяться ко всем лицам, подающим заявления на выдачу шенгенских виз с первого воскресенья февраля 2020 года.

Чиновники из ряда стран ЕС, применяющих Шенгенские правила, подтвердили SchengenVisaInfo.com, что реализация нового Визового кодекса начнется одновременно во всех государствах-членах ЕС.

«Поскольку Регламент (ЕС) 2019/1155 Европейского парламента и Совета от 20 июня 2019 года о внесении изменений в регламент (ЕС) No 810/2009 о создании Кодекса Сообщества о визах (Визовый кодекс) в полном объеме является обязательным и напрямую применяется во всех государствах-членах ЕС в соответствии с Договорами ЕС, все страны Шенгенского соглашения, включая Литву, будут применять его со 2 февраля 2020 года», — пояснил SchengenVisaInfo.com представитель Отдела мониторинга информации и СМИ Литвы.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии также подтвердил, что немецкие посольства будут применять измененный Шенгенский визовый кодекс со 2 февраля 2020 года. Аналогичные комментарии предоставили должностные лица визового отдела Министерства иностранных дел Финляндии, пресс-служба Министерства иностранных дел Бельгии и Министерство иностранных дел Дании.

Что изменится для заявителей, обращающихся за визами?

Новые правила предусматривают несколько изменений в процедурах подачи заявлений о выдаче виз и расширяют преимущества, предоставляемые визами.

Обновленный Визовый кодекс содержит следующие основные изменения:

повышение визовых сборов;

продление периодов подачи визовых заявлений;

применение электронных форм заявлений в большинстве стран;

обязанность каждой страны-члена Шенгенского соглашения иметь представительства, выдающие визы, в каждой третьей стране после 2 февраля;

выдача частым путешественникам с положительной визовой историей виз с более длительным сроком действия.

Новый Кодекс также устанавливает механизм проведения раз в три года оценки необходимости изменения сборов за выдачу визы. Кроме того, будет введен в действие еще один механизм, который будет использовать оформление виз в качестве меры воздействия, призванной улучшить сотрудничество с третьими странами в области реадмиссии.

Более высокие визовые сборы для каждого заявителя

Первый аспект нового Визового кодекса, который касается обращающихся за визой заявителей, — это визовые сборы.

Заявителям, которые сейчас платят 60 евро за подачу заявления, придется заплатить 80 евро, а тем, кто платил 35 евро по сниженной ставке, — 40 евро. Сбор по сниженной ставке взимается за выдачу виз детям и другим категориям заявителей, которым предоставлено соответствующее право.

Дети в возрасте от 0 до 6 лет по-прежнему освобождаются от визовых сборов.

Новый кодекс также устанавливает механизм проведения раз в три года оценки необходимости изменения сборов за выдачу визы. В некоторых странах, сотрудничающих с ЕС в области реадмиссии нелегальных мигрантов, также применяются пониженные ставки визовых сборов.

Визовое заявление теперь можно подписывать и подавать в электронном виде

Для облегчения процедур подачи заявлений на выдачу визы обновленный Визовый кодекс предписывает государствам-членам, по возможности, обеспечить заполнение и подачу этих заявлений в электронном виде.

Он также разрешает заявителям подписывать заявления электронной подписью, признаваемой соответствующим государством-членом.

Продление периодов подачи визовых заявлений

Еще одно преимущество, которое новый Кодекс предоставляет заявителям, — это продление периода подачи заявления с трех до шести месяцев до момента поездки.

Кроме того, с февраля моряки смогут обращаться за визами для исполнения своих обязанностей за девять месяцев до прибытия в любой из портов шенгенских стран.

Однако крайний срок подачи заявления по-прежнему составляет 15 календарных дней до предполагаемой поездки в Шенгенскую зону.

Повышение важности медицинской страховки для поездок

Страхование путешествующих остаются обязательными для обращающихся за шенгенской визой, несмотря на попытки сделать его необязательными. Новый Кодекс специально подчеркивает важность наличия страховки, действующей на территории шенгенских стран, при подаче визового заявления.

Что касается путешественников, обращающихся за многократной визой, они должны будут доказать, что у них есть надлежащий и действительный полис медицинского страхования для поездок на период первого предполагаемого визита.

В связи с этим даже внедрена новая форма визовой заявки ЕС со следующим заявлением в конце: «Мне известно о необходимости иметь надлежащий полис медицинского страхования для поездок на срок моего первого посещения и последующих посещений территории государств‑членов».

Страны-члены Шенгенского соглашения обязаны учредить представительства в каждой стране

Новый Кодекс обязывает все государства-члены должны присутствовать в каждой третьей стране в лице посольства/консульства, представительства другого государства-члена или посредством передачи полномочий по выдаче шенгенских виз на аутсорсинг внешнему поставщику услуг.

Это обязательство введено в попытке облегчить оформление визы, чтобы гражданам некоторых стран больше не приходилось ездить в соседнюю страну только для подачи визового заявления.

Внешние поставщики услуг смогут взимать плату за услуги, которая не должна превышать сумму визового сбора.

Дополнительные преимущества для частых путешественников с положительной визовой историей

Многократные визы сроком действия до пяти лет будут выдаваться путешественникам, которые часто посещают Шенгенскую зону и имеют положительную визовую историю (то есть они законно использовали свои предыдущие визы), при условии хорошей экономической ситуации в их стране и наличия у них истинного намерения покинуть территорию государств-членов до истечения срока визы, за которой они обратились.

Это право не будет ограничено конкретными целями поездки или категорий заявителей. Однако государства-члены обязаны уделять особое внимание лицам, совершающим поездки в профессиональных целях, таким как бизнесмены, моряки, художники и спортсмены.

Оформление виз в качестве меры воздействия в вопросах реадмиссии

Новый Визовый кодекс предусматривает использование вопросов выдачи виз в качестве меры воздействия, призванной стимулировать страны к сотрудничеству в вопросах реадмиссии нелегальных иммигрантов.

Поэтому Европейская комиссия будет регулярно анализировать по крайней мере раз в год сотрудничество с третьими странами в вопросах реадмиссии и принимать решение, в достаточной ли степени сотрудничает третья страна и нужны ли дополнительные меры, в частности, в области миграции.

В тех случаях, когда Комиссия придет к выводу, что третья страна сотрудничает в недостаточной мере, для граждан этой страны могут быть увеличены сроки оформления виз и повышены визовые сборы. Гражданам стран, сотрудничающих в должной мере, напротив, уменьшаются сроки выдачи виз и визовые сборы, а также предоставляются визы с более длительным сроком действия.

10 Feb 2020

Новый Шенгенский визовый кодекс подчеркивает важность страхования путешествующих

Страховка для путешествий, которая действует на всей территории Шенгенской зоны, остается обязательным документом для всех заявителей, обращающихся за шенгенской визой, даже после недавнего изменения Визового кодекса Европейского союза, хотя предпринимались попытки разрешить заявителям представлять страховку по желанию.

Фактически, обновленный Шенгенский визовый кодекс, вступивший в силу 2 февраля и теперь обязательный для исполнения всеми посольствами, консульствами и визовыми центрами шенгенских стран за рубежом, подчеркивает важность наличия страховки для путешествий при обращении за визой, особенно для заявителей, подающих заявку на многократную визу.

Невзирая на многочисленные поправки, внесенные в Визовый кодекс, пункт о страховке для путешествий не претерпел изменений и остался в редакции Регламента (EC) № 810/2009 Европейского парламента и Совета от 13 июля 2009 года, который вступил в силу 5 апреля 2010 года.

В обновленном Регламенте по-прежнему говорится: “… заявители на получение единой однократной или двукратной визы должны доказать, что имеют адекватную и действительную туристическую медицинскую страховку для покрытия любых расходов, которые могут возникнуть при репатриации по медицинским причинам, срочном медицинском обслуживании и/или получении срочной больничной неотложной помощи или смерти во время пребывания на территории стран-членов.

Страховой полис должен быть действителен на территории стран-членов и охватывать весь период запланированного пребывания или транзита данного лица. Минимальная сумма страховки должна составлять 30 000 ЕВРО” (…).

Поэтому для всех планируемых поездок заявители, обращающиеся за шенгенскими визами, должны иметь страховку для поездок по шенгенским странам, отвечающую установленным Европейским союзом критериям. К числу основных критериев относятся следующие:

Минимальное покрытие не менее 30,000 евро.

Страховое покрытие должно охватывать все государства-члены Шенгенской зоны.

Страховое покрытие должно покрывать любые расходы, которые могут возникнуть в связи с репатриацией по медицинским показаниям, неотложной медицинской помощью и/или неотложной госпитализацией или смертью.

Новый кодекс даже упоминает отсутствие адекватной страховки для путешествий в качестве достаточной причины для отклонения заявки о выдаче визы в любую из стран-участниц Шенгенского соглашения.

«Это решение основано на следующей(-их) причине(-ах): 16. Вы не предоставили доказательство владения адекватным и действительным полисом медицинского страхования для путешествий», — говорится в стандартной форме уведомления о причинах отказа, аннулирования или отзыва визы. Данное основание указано среди 18 общих причин отказа в выдаче визы.

Обновленный Кодекс предусматривает, что путешественники, обращающиеся за многократной визой, должны будут доказать, что у них есть адекватный и действительный полис медицинского страхования для путешествий на период первой предполагаемой поездки.

В связи с этим Европейский союз даже внедрил новую форму визовой заявки ЕС, в конце которой приводится следующее заявление: «Мне известно о необходимости иметь надлежащий полис медицинского страхования для поездок на срок моей первой и последующих поездок на территорию государств-членов».

Новый Шенгенский визовый кодекс принес много перемен заявителям, обращающихся за визой. В число наиболее важных изменений входит повышение сборов за выдачу визы на 33,3%, увеличение периода подачи заявки с трех до шести месяцев до поездки, а также преимущества для частых путешественников с положительной визовой историей.

13 Dec 2019

Страны Шенгенского соглашения подтверждают: с февраля вступит в силу новый Визовый кодекс и сборы за выдачу виз возрастут до 80 евро

На всех заявителей, обращающихся за шенгенскими визами, с февраля 2020 года будут распространяться положения нового Шенгенского визового кодекса, который, в частности, предусматривает увеличение сборов за выдачу визы на 33,3 %.

Обновленный Визовый кодекс принят Советом ЕС в июне 2019 года и применяется ко всем государствам-членам Европейского союза и ассоциированными странам, которые являются участниками Шенгенского соглашения.

Новый кодекс предусматривает увеличение периода подачи заявления о выдаче визы с трех до шести месяцев до поездки и согласованный подход к выдаче многократных въездных виз частым путешественникам с положительной визовой историей — они смогут получать визы на период, постепенно увеличивающийся от 1 года до 5 лет.

В ходе переписки по электронной почте должностные лица ряда стран ЕС, применяющие Шенгенские правила, подтвердили Schengen Visa Info, что пересмотренный Визовый кодекс обязывает все страны-члены Шенгенского соглашения начать его реализацию в одно и то же время.

«Поскольку Регламент (ЕС) 2019/1155 Европейского парламента и Совета от 20 июня 2019 года о внесении изменений в регламент (ЕС) № 810/2009 о создании Кодекса Сообщества о визах (Визовый кодекс) в полном объеме является обязательным и напрямую применяется во всех государствах-членах ЕС в соответствии с Договорами ЕС, все страны Шенгенского соглашения, включая Литву, будут применять его со 2 февраля 2020 года», — пояснил SchengenVisaInfo.com представитель Отдела информационного мониторинга и СМИ Литвы.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии также подтвердил, что немецкие посольства будут применять измененный Шенгенский визовый кодекс со 2 февраля 2020 года. Аналогичные комментарии предоставили должностные лица визового отдела Министерства иностранных дел Финляндии, пресс-службы Министерства иностранных дел Бельгии и Министерства иностранных дел Дании.

«В соответствии со статьей 3 Регламента ЕС 2019/1155 Европейского парламента и Совета от 20 июня 2019 года настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза. Он должен применяться со 2 февраля 2020 года», — сообщил SchengenVisaInfo.com специалист консульского отдела Министерства иностранных дел Эстонской Республики.

Это означает, что с Воскресенье, 2 февраля 2020 года, заявителям, обращающимся за шенгенской визой, придется заплатить сбор за подачу заявления в размере 80 евро вместо нынешнего сбора 60 евро.

В то же время они смогут подать заявление о выдаче визы за 6 месяцев до предполагаемой поездки в Шенгенскую зону, а не за 3 месяца, как сейчас. Однако крайний срок подачи заявления — минимум две недели до поездки.

Новый визовый кодекс обязывает страны-члены Шенгенского соглашения передавать полномочия выдачи виз другой стране-члену Шенгенского соглашения или визовым центрам в странах, где у них нет представительства, чтобы заявителям больше не приходилось ездить в другую страну только для подачи визового заявления.

В новом кодексе предусмотрен механизм проведения раз в три года оценки необходимости изменения сборов за выдачу визы. Кроме того, будет введен в действие механизм использования оформления виз в качестве меры воздействия, нацеленной на улучшение сотрудничества с третьими странами в области реадмиссии.