Российский чиновник матом обругал посетителя за просьбу о дороге

26.02.2020, 7:46, Новости дня

В администрации Иглинского района начали служебную проверку.

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который пришел к нему на прием. Посетитель снял видео, которое позже опубликовал в социальных сетях.

Молодой человек пришел просить построить дорогу до его деревни. Однако чиновник заявил, что этот участок построят в последнюю очередь.

«Ты чего хотел? Что пришел в полвторого сюда? <…> А кто ты, ****, такой, чтобы документы (где отражена очередность постройки. — Прим. ред.) тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне, что ли?» — слышен его голос на видео.

Как рассказал Кожанов, автор видео ранее был дважды судим, в том числе за попытку изнасилования несовершеннолетней. Для условного наказания ему понадобилась характеристика, которую ему предоставили, но с указанием всех его правонарушений.

Ему это не понравилось, и он начал нас терроризировать, доводить моих девочек, работников сельсовета до истерики довел», — пояснил чиновник.

По словам главы сельсовета, в этот раз молодой человек пришел во время обеденного перерыва, когда Кожанова не было на месте. Когда он вернулся, его сотрудниц «трясло».

«Я был на эмоциях, защищая своих подчиненных, высказал все, что думал о нем. Я неправ был, что его матом, нецензурно <…>. Это не первый раз, когда он доводит сельсоветских девочек, меня. Но я все время сдерживал себя. Теперь у меня все вскипело, на эмоциях получилось. Я, конечно, сожалею, но дело сделано», — отметил Кожанов.

В администрации Иглинского района начали служебную проверку.