Рубль падает на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом

26.02.2020, 7:37, Разное

Российский рубль вновь снижается по отношению к основным западным валютам. На котировки повлияло распространение нового смертоносного коронавируса в Китае и за его пределами.

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эпидемия инфекции угрожает перерасти в пандемию и превратиться из региональной проблемы в глобальную. Эксперты отмечают, что обострение ситуации приводит к падению цен на нефть, которое ослабляет рубль. Официальный курс рубля на 26 февраля 2020 года составляет 64,92 за доллар и 70,45 за евро.



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