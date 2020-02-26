На Алтае весенние паводки могут затопить более 2 тысяч домов

26.02.2020, 7:31, Новости дня

Весенние паводки грозят подтопить более двух тысяч домов в 15 населенных пунктах Бийского района Алтайского края. Также вдоль реки Бия могут уйти под воду 3 моста и 10 дорог.

Прогнозы синоптиков и меры борьбы с последствиями наводнения обсудили глава МЧС Евгений Зиничев и глава региона Виктор Томенко. В ходе рабочей поездки министра они облетели Бийский район, затем состоялось совещание, передает телеканал "Россия 24".

По имеющимся сведениям, запасы снега превышают среднегодовые в два раза, а реки вскроются на несколько суток раньше обычного. На совещании Зиничев подчеркнул, что спасателям и местным властям нужно быть постоянно готовыми.