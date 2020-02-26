Сколько Пекин тратит на борьбу с эпидемией?

26.02.2020, 7:30, Новости дня

Пекин потратил уже $14,36 миллиардов (100,87 млрд юаней) на борьбу с коронавирусом. Как отмечает Центральное телевидение КНР, деньги идут на лечение инфицированных, дезинфекцию помещений и объектов, и другие профилактические меры. Немалая часть средств была направлена в эпицентр заболевания, провинцию Хубэй.

При этом, как отмечает телеканал, на долю центрального госбюджета приходится примерно треть всех отчислений по стране. Еще две трети выделяют администрации регионов.

Общее число случаев заражения только в Китае превысило 80 тысяч. Накаляется ситуация в Южной Корее, а с недавнего времени — и в Европе. Власти Евросоюза уже решили выделить на борьбу с эпидемией больше 230-ти миллионов евро. А Дональд Трамп на противостояние невидимой угрозе запросил у Конгресса сразу $2,5 млрд.