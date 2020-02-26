Представлен новый кроссовер Mercedes-AMG GLA 45

26.02.2020, 7:30, Новости дня

Немецкая компания Mercedes-AMG перед самым началом автосалона в Женеве презентовала новую версию кроссовера GLA 45.

Автомобиль построен на базовой версии паркетника GLA, однако в «заряженном» исполнении доработали дизайн и технические параметры. В частности, новинка имеет стильную радиаторную решетку, а также задний спойлер и более продвинутую выхлопную систему. Также следует отметить применение темных оттенков на кузове.

Под капотом кроссовера GLA 45 установили 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 382 л.с. Однако в продажу также поступит версия с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Разгон до сотни на новом паркетнике GLA 45 теперь составляет 4,3 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км в час.



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