Теледебаты демократов: два главных героя — Россия и Трамп

26.02.2020, 7:30, Новости дня

Россия и Трамп снова стали двумя главными темами на теледебатах демократов. Кандидаты от этой партии сошлись в телеэфире накануне праймериз в Южной Каролине, передает телеканал "Россия 24".

Бывший мэр Нью-Йорка — медиамагнат Майкл Блумберг — открыто заявил, что Москва поддерживает его конкурента, сенатора Берни Сандерса в надежде, что в дальнейшем 78-летний Сандерс уступит в президентской гонке Дональду Трампу. Сам сенатор на это ответил, что если станет президентом, то не позволит РФ вмешиваться в политику США.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Люди несут цветы в аэропорт Борисполь, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе в Иране. Видео

10.02 / Эксперт сказал, что может помешать «Академику Черскому» достроить «Северный поток – 2»

12.01 / У осужденных харьковской колонии, где произошел конфликт, обнаружены телесные повреждения – Денисова

11.02 / Зеленский назначил временного главу Ивано-Франковской ОГА

13.02 / Найдены россияне, которые продолжают пользоваться пейджерами

21.02 / Прокуратура запросила для «экс-главы Минздрава» Крыма 13 лет тюрьмы – адвокат

04.02 / Самолет «Победы» выкатился за пределы полосы при взлете в Уфе

10.01 / Euronews — число заболевших неизвестной пневмонией в Китае растёт

18.02 / Молодая россиянка родила дочь и выбросила ее в окно

19.01 / CounterPunch о российском «вмешательстве» — если оно и есть, США «получают по заслугам»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика