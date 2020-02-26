В Красноярске эвакуировали более 50 школ из-за сообщений об угрозе теракта

26.02.2020, 7:26, Новости дня

Учащиеся и персонал более 50 школ Красноярска эвакуированы из-за сообщений об угрозе теракта, говорится в сообщении Антитеррористической комиссии края.

«Антитеррористическая комиссия Красноярского края сообщает, что 26 февраля 2020 года на электронные адреса более пятидесяти образовательных учреждений на территории г. Красноярска поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Проведена эвакуация учащихся и персонала школ», – приводит сообщение комиссии ТАСС.

Кроме того, в экстренных службах региона сообщили об эвакуации учащихся и сотрудников одного из крупнейших образовательных учреждений города – гимназии «Универс».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают источник ложной информации.

Ранее в среду из-за волны «минирований» эвакуировали все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, эвакуация началась в двух школах Владивостока. Несколько школ эвакуировали в Новосибирске.

Массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах в течение зимы периодически поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. В том числе 6 февраля эвакуировали здание мэрии Хабаровска. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.

Сигналы тревоги, которые впоследствии не подтверждаются, поступают и в Москве. Так, в начале февраля лжеминирования коснулись всех московских вузов, в том числе МГУ имени Ломоносова. В январе в столице «заминировали» все станции метро, «Магниты» и «Пятерочки».

В январе сообщалось, что сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили тыс. сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц. В прошлом году в Верховной раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России.

По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.



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