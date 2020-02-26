Мнение: Канал пьяного Лазерсона

26.02.2020, 7:23, Разное

Блин, но лазерсоновский рецепт на 23 февраля — однозначный шедевр! Может быть, одно из лучших видео в этом жанре!

Интересно, кстати, отметить — как иногда бывает важно и хорошо вовремя поссориться и разбежаться. Осенью весь кулинарный мир Ютуба сотрясал крупный скандал между продюсером и основным поваром канала «Спасибо, шеф!» — Леонидом и Лазерсоном. Никто не понимал, в чем причина, люди нервничали, крыли Леонида последними словами… А в итоге оказалось, что они просто друг другу смертельно надоели, только и всего.

Лазерсон ушел, организовал свой собственный кулинарный канал — и мигом набрал там опять под 400 тыс. подписчиков. Но и Леонид не прогадал — стал гораздо шире приглашать поваров, нашел несколько очень обаятельных, в результате даже без Лазерсона «Спасибо, шеф» почти не потерял в привлекательности. Был один хороший канал — стало два, еще лучше. Разве это не красота? А хотели бы они «сохранять стабильность» — окончательно бы опротивели сами себе, а потом и зрителям.

Для сравнения: вот «новый» Леонид, который вместо «старого еврея» обзавелся вот этим веселым узбеком. Узбек, кстати, тоже невероятно обаятелен — и этот его салат просто пленяет своим детским примитивизмом:

Не Лазерсон, конечно — но тоже очень мило.

Вовремя расстаться — очень полезное умение!