Пушков осудил «нападение» грузинских журналисток на делегацию России

26.02.2020, 7:19, Новости дня

Грузинские журналистки берут за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики, прокомментировал сенатор Алексей Пушков их поведение перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

«Грузинские журналистки весьма экзальтированные, мягко выражаясь, дамы. Не раз испытывал их напор на себе – и в Москве, и в Страсбурге, и в Совете Европы. Они берут за образец худшие примеры агрессивно-истеричной журналистики. Им кажется, что ответ они должны выдрать с корнем», – написал Пушков в своем Twitter.

Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве, пытаясь спросить у главы МИД Сергея Лаврова, приедет ли он в Тбилиси.

По ее словам, журналистки «зацепили» ее лично и одного из ее коллег, но министр не пострадал. В подтверждение своих слов она приложила к посту в соцсетях фотографии своих рук, на которых виднеются царапины и синяки. 



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