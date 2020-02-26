Пожар на складах резины в Подмосковье удалось локализовать

26.02.2020, 7:06, Новости дня

Крупный пожар вспыхнул в ночь с 25 на 26 февраля в Подмосковье. В Красногорске загорелись два склада с резиной. Пламенем охвачено 4 тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать, передает телеканал "Россия 24".

К тушению привлечены почти 60 человек и 17 единиц техники. Отдельная бригада спасателей замеряет уровень вредных веществ в воздухе. В момент возгорания людей на складах не было, по предварительной информации, никто не пострадал.



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