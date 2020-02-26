7 стран, которых стоит избегать туристам, чтобы не заразиться коронавирусом

26.02.2020, 7:06, Новости дня

Издание Express опубликовало список самых безопасных стран, в которые можно ехать туристам в разгар эпидемии коронавируса.

Среди этих стран оказалась Польша и Турция.

Также в статье упоминаются страны, от которых туристам стоит держаться подальше. Это те страны, где наиболее высок риск заразиться коронавирусом.

Ниже мы расскажем о них подробнее.

Китай

Изначально коронавирус появился в китайском городе Ухань, и именно в Китае эпидемия достигла максимального распространения. Поэтому туристам стоит воздержаться от поездок в эту страну.

Сингапур

В Сингапуре был зафиксирован 90 случай заражения коронавирусом. Несмотря на то, что 53 человека выздоровели, эксперты не рекомендуют путешествовать в эту страну. Более того, власти Кувейта из страха перед распространением вируса приостановили авиасообщение с Сингапуром и Японией.

Япония

Большинство заболевших в Японии находятся в столичном Токио. По состоянию на вечер 24 февраля, число заболевших в этой стране достигло 850 человек. Многие туристы уже отказываются ехать в Японию из страха перед вирусом.

Таиланд

В Таиланде зафиксировано 37 случаев заражения коронавирусом. Два новых случая выявили совсем недавно. При этом, как отмечают власти страны, 22 человека уже выздоровели. Тем не менее, эксперты не рекомендуют туристам ехать в Таиланд.

Южная Корея

В Южной Корее, согласно последний данным, число заболевших короновирусом превысило тысячу человек и составило 1146 заболевших. 22 пациенты выздоровели, однако есть и смертельные случаи – семь пациентов умерло. Отмечается, что среди заболевших есть военнослужащие, поэтому власти ввели для них карантин.

Малайзия

Власти страны делают все возможное, чтобы не допустить распространения вируса на своей территории. Усилены проверки въезжающих туристов, особенно тщательно проверяются туристы из Китая. В стане зафиксирован 21 случай заражения вирусом.

Италия

Ранее сообщалось, что российские туристы начали отменять туры в Италию из-за страха заразиться коронавирусом. Стоит отметить, что не только туристы из РФ боятся эпидемии – отменяют туры также туристы и из других стран. Италия стала эпицентром коронавируса в Европе – здесь умерло уже 11 человек. Отмечается, что многие европейцы заболевали коронавирусом именно после посещения Италии.