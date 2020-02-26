Совет Федерации рассмотрит законы о школьном питании и материнском капитале

26.02.2020, 7:06, Новости дня

Совет Федерации рассмотрит сегодня сразу несколько законов, которые направлены на реализацию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Так, сенаторы займутся документом о бесплатном горячем питании для младшей школы, сообщает телеканал "Россия 24". В некоторых регионах оно должно появиться уже в следующем учебном году, а в масштабах всей страны — к первому сентября 2023 года.

Еще один закон на повестке дня Совета Федерации — продление программы материнского капитала до конца 2026 года и выплаты при рождении первенца.