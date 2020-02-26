Совет Федерации рассмотрит законы о школьном питании и материнском капитале

26.02.2020, 7:06, Новости дня

Совет Федерации рассмотрит сегодня сразу несколько законов, которые направлены на реализацию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Так, сенаторы займутся документом о бесплатном горячем питании для младшей школы, сообщает телеканал "Россия 24". В некоторых регионах оно должно появиться уже в следующем учебном году, а в масштабах всей страны — к первому сентября 2023 года.

Еще один закон на повестке дня Совета Федерации — продление программы материнского капитала до конца 2026 года и выплаты при рождении первенца.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Очевидцы сняли на видео эвакуацию людей после жесткой посадки авиалайнера в Коми

10.02 / Запуск американской ракеты с грузом для МКС отменен

13.01 / Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу отменили смертный приговор

10.02 / Пародист обобрал бывших вкладчиков «МММ»

07.02 / В Китае борются с коронавирусом с помощью оперы

04.01 / Вопрос дня: Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

14.02 / Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

18.01 / В Якутии собаки умирают в открытых вольерах приютов при -50 градусах

30.12 / Экс-глава МИД Италии раскрыл секрет политического долголетия Путина

15.01 / Борьба с соблазнами — украинский премьер объяснил резкий рост зарплат министров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика