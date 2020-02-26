«Ювентус» отказался возмещать болельщикам деньги за билеты на закрытый матч с «Интером»

26.02.2020, 7:06, Новости дня

Руководство туринского "Ювентуса" приняло решение не отказываться от денег, которые он уже получил с продажи билетов на матч чемпионата Италии против миланского "Интера". В общей сложности "Юве" продал билетов на три миллиона евро.

Ранее было объявлено о том, что встреча пройдет при пустых трибунах. Причиной закрытия спортивных стадионов для болельщиков стало распространение по Италии коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport. Практика невозврата денег не идет вразрез с клубными правилами, но сложившаяся ситуация привлекла внимание антимонопольной службы, которая изучит решение "Юве".

В отличие от "Ювентуса" иную линию поведения выбрал "Милан". В "россонери" уже подготовили процедуру возврата финансовых средств своим поклонникам за ранее проданные билеты на матч против "Дженоа". Тот тоже будет проходить без зрителей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / В Иране назначили награду за голову Трампа

06.02 / Новую версию кроссовера Toyota Highlander XSE представили в Чикаго

08.02 / Зидан против Бэйла: француз недоволен работой валлийца на тренировках

03.02 / «Слава Україні». В Киев прибыл президент Турции. Видео

04.02 / В Израиле извинились за «пророссийское» освещение событий войны на форуме по Холокосту

23.01 / Украинский институт нацпамяти призвал Польшу восстановить мемориальную доску воинам УПА

25.02 / Участие в пресс-конгрессе ОНФ приняли около 100 журналистов

27.01 / Видео избиения девушки с собаками во Владивостоке появилось в Сети

10.02 / «Пусть чиновникам будет стыдно!»: россиянин показал жуткие подушки в детской больнице

17.02 / На границе Украины задержали «гражданина СССР»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика