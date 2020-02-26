«Ювентус» отказался возмещать болельщикам деньги за билеты на закрытый матч с «Интером»

26.02.2020, 7:06, Новости дня

Руководство туринского "Ювентуса" приняло решение не отказываться от денег, которые он уже получил с продажи билетов на матч чемпионата Италии против миланского "Интера". В общей сложности "Юве" продал билетов на три миллиона евро.

Ранее было объявлено о том, что встреча пройдет при пустых трибунах. Причиной закрытия спортивных стадионов для болельщиков стало распространение по Италии коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport. Практика невозврата денег не идет вразрез с клубными правилами, но сложившаяся ситуация привлекла внимание антимонопольной службы, которая изучит решение "Юве".

В отличие от "Ювентуса" иную линию поведения выбрал "Милан". В "россонери" уже подготовили процедуру возврата финансовых средств своим поклонникам за ранее проданные билеты на матч против "Дженоа". Тот тоже будет проходить без зрителей.