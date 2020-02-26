На Украине обвинили жюри «Евровидения» в занижении оценок за скандал с Россией

26.02.2020, 7:05, Новости дня

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на «Евровидении-2018» певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, сообщил шоумен Андрей Данилко.

«По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает – мы это видим? Не видим. Тем более, что был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией, когда они не приехали и не было трансляции, это очень большие деньги», – передает РИА «Новости» слова Данилко.

Он добавил, что на певца «вылилось столько гадостей», что он лично давал ему успокоительное перед выступлением в финале конкурса.

Напомним, Россия не принимала участия в конкурсе и не транслировала его из-за решения Киева запретить российской певице Юлии Самойловой въезд на Украину. Киев отказался пустить российскую певицу – инвалида из-за того, что она посещала Крым.

В Кремле заявляли, что Украина девальвировала международный песенный конкурс.



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