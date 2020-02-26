В Сети появились первые изображения игрового смартфона Nubia Red Magic 5G

26.02.2020, 7:04, Разное

Созданный компанией ZTE бренд люксовых смартфонов Nubia готовится вскоре презентовать новинку, получившую название Red Magic 5G. Игровое устройство уже завершило сертификацию в TENAA, а недавно его изображения впервые появились в Сети.

Готовящийся к дебюту Nubia Red Magic 5G – один из наиболее ожидаемых на сегодняшний день смартфонов, имеющий «серьёзную техническую начинку», особенно актуальную для геймеров. Устройство оснащено дисплеем с рекордной 144 Гц частотой обновления. К тому же, как стало известно благодаря обнародованным изображениям, гаджет имеет довольно необычный внешний вид, в частности, из-за двухцветного корпуса. Ожидается, что в смартфоне также будут дополнительные клавиши для удобного игрового процесса.

Технические характеристики Nubia Red Magic 5G официально производителем не разглашаются, поэтому существуют как «теории и предположения». Так, по некоторым данным, производительность игровому смартфону будет обеспечивать процессор Snapdragon 865. Также говорят о поддержки функции быстрой беспроводной зарядки, позволяющей чуть больше чем за полчаса полностью зарядить аккумуляторную батарею.