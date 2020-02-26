INQUIRER.net — Родриго Дутерте идёт на сближение с Россией в ущерб США — но не всё так просто

26.02.2020, 7:04, Новости дня

«Дерзкий шаг» Родриго Дутерте, который недавно объявил о расторжении одного из основных соглашений с США в области обороны, можно воспринимать как «разворот в сторону России», который давно грозил предпринять филиппинский лидер, пишет в своей статье для Inquirer.net филиппинский политолог Бобби Туазон. Однако, как полагает эксперт, отказаться от американской «военной помощи» и сформировать при помощи Москвы по-настоящему независимую стратегическую политику Дутерте будет непросто — ведь Вашингтон вряд ли ему это позволит.



Reuters

Решение президента Филиппин Родриго Дутертет разорвать Соглашение об условиях временного пребывания военного контингента (VFA) с США можно расценивать как «разворот в сторону России», о котором филиппинский лидер говорил ещё в 2016 году, заявляя, что собирается отдалиться от Америки и создать «союз» с Москвой и Пекином, пишет на сайте Inquirer филиппинский политолог Бобби Туазон.

Как подчёркивает эксперт, американские дипломаты, которых «дерзкий» шаг Дутерте определённо застал врасплох, теперь планируют «поиграть мышцами» на предстоящей встрече со своими филиппинскими коллегами по вопросам обороны в марте; между тем, Филиппины параллельно ведут переговоры с Россией о расширении военного сотрудничества, нацеленные на то, чтобы «заполнить пустоту после приостановки военной помощи США в связи с прекращением действия VFA». Российский посол на Филиппинах Игорь Ховаев даже «ударился в политику», пообещав, что его страна «никогда не станет вмешиваться во внутренние дела Филиппин», что было с его стороны «непрямым намёком» на политику Вашингтона, отмечает автор.

В последние годы РФ стала активно налаживать контакт с азиатскими странами по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также подписала комплексное соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), констатирует Туазон. Хотя российские дипломатические инициативы на Востоке «тяготеют к Китаю», Москва при этом вновь стала развивать двусторонние отношения со своим «союзником по холодной войне» Вьетнамом и расширила торговлю энергоресурсами и вооружением с Сингапуром, Малазией, Индонезией и Мьянмой, пишет эксперт. Она также сохраняет с Малазией и Индонезией тесные связи в плане безопасности — и вот теперь, по всей видимости, хочет добиться того же и с Филиппинами, предполагает политолог.

Как полагагет Туазон, РФ стала новым игроком в регионе как раз в тот момент, когда страны Юго-Восточной Азии стараются поддерживать «равноудалённую позицию», поддерживая экономическое партнёрство с Китаем, но сохраняя отношения в оборонном плане с США; таким образом, инициативы Москвы вероятно окажутся успешными, поскольку эти государства смогут ускорить своё развитие при помощи российских энергоресурсов, уравновесив таким образом экономическую зависимость от Китая.

Тем не менее, добиться реального разворота в сторону РФ Дутерте удастся далеко не сразу: даже если VFA и прекратит в итоге своё действие, прочие соглашения, на которых строится альянс между Филиппинами и США — включая Договор о взаимной логистической поддержке (MLSA) от 2002 года и Соглашение о расширении сотрудничества в области обороны (EDCA) от 2014-го — никуда не исчезнут, предупреждает автор. Кроме того, США придают большое значение своему военному присутствию на Филиппинах, считая его необходимым для достижения своих основных целей в оборонном плане в Индо-Тихоокеанском регионе, напоминает он.

Военный альянс Филиппин с Вашингтоном в первую очередь отвечает американским интересам, и за 70 лет этого «неравного союза» страну неоднократно втягивали в американские же войны — в Корее, Индокитае и Ираке, признаёт Туазон. Однако отдельные группы филиппинских элит выступают за сотрудничество с США — и уже начали оспаривать решение Дутерте разорвать VFA, пишет он.

Господином Дутерте, быть может, и руководят «добрые намерения», включая желание прекратить вмешательство Америки в дела Филиппин, однако он не только не смог заручиться поддержкой своих союзников, но и не представил конкретных планов по формированию независимой стратегической политики — и даже не объяснил, что он будет делать с остальными оборонными соглашениями, заключёнными с США, сетует автор. Теперь главный вопрос заключается в том, готова ли его администрация «принять ответный удар Вашингтона» вплоть дипломатических и военных санкций — ведь отказываться от своей «военной гегемонии» в регионе США явно не будут, предостерегает Туазон.