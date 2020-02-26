На Украине объяснили слова экс-чиновницы о «новой эре» отношений с Россией

26.02.2020, 6:58, Новости дня

Экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила о «новой эре» в отношениях с Россией с целью заработать политические очки, сообщил политолог Иван Мезюхо.

Мезюхо также выразил мнение, что слова бывшего дипломата не нацелены на улучшение отношений между Москвой и Киевом, при этом Зеркаль занимает враждебную позицию по отношению к действующей власти на Украине, передает RT.

Он добавил, что ее заявление немногим отличается от других во многом антироссийских комментариев ее коллег по политическому цеху, поэтому вся ее риторика теряется в огромном потоке антипрезидентских и антироссийских высказываний украинских политических деятелей.

Напомним, во вторник экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях РФ и Украины наступила новая эра.