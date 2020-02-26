Посольство Китая попросило прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте Москвы

26.02.2020, 6:47, Разное

Посольство Китая попросило власти Москвы прекратить проверки китайских жителей в столичном общественном транспорте. Копия официального письма, в котором констатируется, что мэрия предприняла дополнительные меры против распространения коронавируса, есть в распоряжении «Новой газеты».

Копия официального письма из посольства Китая есть в распоряжении редакции

Китайские чиновники выразили сожаление, что полиция совместно с сотрудниками метрополитена якобы проверяла и анкетировала только жителей КНР. Они напомнили о высоком уровне российско-китайских отношений и заявлениях российской стороны о недопустимости дискриминации китайских граждан.

Посольство указало на то, что специального мониторинга жителей КНР не существует сегодня ни в одной стране мира, включая США и другие западные страны. В письме говорится, что Китай понимает необходимость эпидемиологических мер, однако рассчитывает на их «соразмерный и недискриминационный характер».

В целях «успокоить общество и не разрывать дружеское отношения Китая и России», китайская сторона попросила не предпринимать чрезмерных мер.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве водителей наземного общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов — обязали сообщать диспетчерам, если в салоне находятся «лица китайской национальности».

«Новая газета» направила запрос в Мосгортранс с просьбой прокомментировать эту информацию и разъяснить необходимость подобных мер, однако ответ до сих пор не получен.

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Встреча поезда Пекин-Москва на Ярославском вокзале в Москве. Фото: Андрей Любимов / RBC / TASS

Источник: Новая газета



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