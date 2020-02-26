Россиянам рекомендовали не посещать Италию, Южную Корею и Иран

26.02.2020, 6:44, Новости дня

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса в этих странах, информирует пресс-служба ведомства.

«По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране… Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

ВОЗ, как отмечает Роспотребнадзор, предупреждает о наличии риска инфицирования и заболевания новой коронавирусной инфекцией при посещении этих стран.

По последним данным, в Южной Корее зарегистрировано 1 тыс. 146 случаев заболевания COVID-19, 11 человек скончались. Количество заболевших в Иране достигло 95 человек, из них 15 – со смертельным исходом. В Италии число заболевших COVID-19, по последним данным, превысило 320 человек, зафиксировано 11 смертельных случаев, все они произошли на севере страны в областях Ломбардия и Венето, передает РИА «Новости».

Напомним, по последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.



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