Мнение: О серьёзном обострении тайной болезни Владимира Путина

26.02.2020, 6:38, Разное



Фото © Reuters.

Свежее протокольное явление российского президента Владимира Путина перед фото- и телекамерами в Кремле подбросило дровишек в костёр волнительных обсуждений. Ибо некоторые грозные признаки не остались незамеченными внимательной частью публики.

«Вы видели? Да что там смотреть, а вы слышали?», – только и несётся теперь со всех сторон. Ведь шила в мешке не утаишь? И точно…

Шило теперь в одном месте у некоторых.

Опять, как и несколько месяцев назад в центре внимания – походка Владимира Путина перед возложением цветов к могиле Неизвестного солдата у стен московского Кремля. Старческая, шаркающая, неуверенная, медленная – такие вот эпитеты присваиваются ходьбе уже немолодого человека, на чьих плечах лежит, как ни крути, огромный груз ответственности.

Впрочем, интернет-наблюдатели «смакуют» и другие детали, от неестественно напряжённой спины и пальто в обтяжку до судорожно сжатой в кулак правой руки. Всё это – симптомы. А раз есть они, то и страшные диагнозы не медлят.

Причём фоном к ним идёт необычное поведение парламентско-правительственной массовки на мероприятии 23 февраля. Нельзя не заметить, как моложавый вице-спикер Госдумы Пётр Толстой задорно флиртует с коллегой по нижней палате Светланой Савченко, не обращая ни малейшего внимания на главу государства, а главный думский «единоросс» Сергей Неверов на всё это с улыбкой смотрит вместо того, чтобы поедать глазами своего партийного лидера. И также невозможно не видеть, как экс-министр кульруры, а ныне президентский помощник Владимир Мединский не ловит взглядом своего патрона, а травит анекдоты за спиной у Владимира Жириновского. Да и другие министры-депутаты-чиновники ведут себя ничуть не лучше: сплошные разброд и шатания.

И хотя всю эту полумедицинскую тему разобрали по косточкам ещё в начале декабря, знатоки не унимаются. Большинство из них ставят на рак позвоночника, якобы длящийся с 2003 года. При этом цитируются иностранные эксперты, по мнению которых первый приступ этой болезни президент сумел-таки побороть. Однако ремиссия оказалась недолгой, и саркома вернулась то ли в 2012-м, то ли в 2015-м.

С тех пор и не уходит. А пятилетняя выживаемость пациентов в возрасте 60+ при таких диагнозах составляет 60% в лучшем случае. Даже при самой лучшей медицине, которая, несомненно, вполне доступна национальному лидеру. И всё это моментально увязывается с горячей темой президентских поправок в Конституцию, столь же невнятных, сколь и поспешных…

Короче, лукавый ум везде повод найдёт.

Но вот вопрос, зачем ему эти поиски? Неужели действительно всё настолько хорошо, что реальных проблем нет, и коллективный разум потому так легко переключается на вымышленные?