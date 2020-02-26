В Новосибирске эвакуировали школы из-за сообщений о «минировании»

26.02.2020, 6:37, Новости дня

Ряд школ Новосибирска эвакуированы из-за поступивших сообщений о «минировании», сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В Аппарате антитеррористической комиссии (АТК) Новосибирской области сообщили, что сообщения о минировании указанных социальных объектов поступают посредством электронной почты, передает ТАСС.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий», – говорится в сообщении.

Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено.

Ранее в среду все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре эвакуировали из-за волны «минирований». Кроме того, эвакуация началась в двух школах Владивостока.

Массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах в течение зимы периодически поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. В том числе 6 февраля эвакуировали здание мэрии Хабаровска. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.

Сигналы тревоги, которые впоследствии не подтверждаются, поступают и в Москве. Так, в начале февраля лжеминирования коснулись всех московских вузов, в том числе МГУ имени Ломоносова. В январе в столице «заминировали» все станции метро, «Магниты» и «Пятерочки».

В январе сообщалось, что сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили тысячи сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц. В прошлом году в Верховной раде признали причастность граждан Украины к телефонному терроризму в России.

По экспертной оценке, телефонный терроризм является спланированной акцией украинских спецслужб.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Путин: всенародное голосование пройдет в рабочий день, который объявят выходным

04.02 / В Одесском СИЗО из-за побоев умер заключенный

17.01 / Познер вступился за «оскорбившего верующих» Урганта

19.01 / Китай сообщил еще о 17 инфицированных новым коронавирусом

12.02 / Жительница Великобритании перепутала опухоль и беременность

25.01 / “Вы многого не знаете”

31.01 / Авиастроительная компания Airbus выплатит $4 млрд по делу о взятках

22.02 / «Дело «Сети» – позор России». В Петербурге прошел митинг в поддержку фигурантов «Сети»

12.02 / Мишустин предупредил о недопустимости затягивания сроков по нацпроектам

14.02 / Путин наградил Моргулова и Рябкова орденами Александра Невского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика