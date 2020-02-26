Овечкин, Орлов и Кузнецов набрали очки в дебютном матче Ковальчука за «Кэпиталз»

26.02.2020, 6:30, Новости дня

Американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" добился минимальной победы над "Виннипег Джетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок проходил на Capital One Arena и завершился победой "кэпз" со счетом 4:3.

Победить "Вашингтону" помогли голы Якуба Враны, Гарнета Хэтэуэя и Александра Овечкина, который также реализовал победный буллит. Помимо Ови два очка на свой счет записал Дмитрий Орлов, оформивший ассистентский дубль, а один балл за голевой пас набрал Евгений Кузнецов.

Дебютировал в составе "Вашингтона" еще один россиянин – Илья Ковальчук. Однако результативными действиями ему в первом матче за "кэпз" не удалось. В серии буллитов он свой бросок смазал.

У "Джетс" голами отличались Николай Элерс, Кайл Коннор и Марк Шайфли.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Продажи немецких автомобилей в РФ выросли на 5%

27.01 / В работе Twitter произошел глобальный сбой

15.01 / Автоновости: В США представили свой аналог «Аурус Комендант» — роскошный GMC Yukon

31.01 / Панин ответил на насмешки Харламова

21.02 / Мостовой: Женщины неэстетично смотрятся в мужском футболе

17.02 / Гражданка России заразилась коронавирусом на японском лайнере

14.02 / Российский медбрат, выдумавший на веб-форуме историю об убийствах пациентов, уволился из больницы

28.01 / Израиль направил на Западный берег дополнительные войска перед «сделкой века» Трампа

17.02 / Судья КС назвал Россию государством, «заменившим СССР», и вызвал скандал

16.01 / Жириновский заявил об отсутствии у ЛДПР решения по кандидатуре Мишустина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика