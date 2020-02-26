СOVID-2019 разносится по Корее, наводит панику в США и угрожает Бразилии

26.02.2020, 6:30, Новости дня

Число заболевших коронавирусом COVID-2019 приблизилось к 90 тысячам. Свыше тысячи из них — в Южной Корее. Только за минувшую ночь в стране заболело больше 150 человек, передает телеканал "Россия 24". Зафиксировано уже 10 летальных исходов.

Распространение вируса в Соединенных Штатах является вопросом времени. К таким выводам пришли в Национальном центре иммунизации и респираторных заболеваний США. По их данным, сейчас точно неизвестно, сколько человек могут в конечном счете оказаться заражены. При этом вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев. Но для массового применения она будет готова только через полтора года. Первая фаза испытаний продлится около трех месяцев, участие в ней примут около 50 человек.

Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение. По их словам, хотя в городе нет зараженных вирусом, необходимо "усилить готовность".

Первый случай заболевания зарегистрировали в Бразилии. 61-летний мужчина недавно вернулся из итальянской Ломбардии. Предварительный тест дал положительный результат. Сейчас образцы перепроверяют в профильном институте.