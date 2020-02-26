Мнение: Охота на китайцев

26.02.2020, 6:18, Разное

В Москве, оказывается, водителей автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов обязали сообщать диспетчерам, если в салоне находятся «лица китайской национальности». Кроме того, в метро полиция совместно с сотрудниками метрополитена якобы проверяла и анкетировала граждан КНР. Это попахивает «дискриминацией китайских граждан», а если называть вещи своими именами – охотой на китайцев.

Про дискриминацию – это из официального обращения посольства Китая в России к правительству Москвы.

Китайские дипломаты дипломатично «напомнили о высоком уровне российско-китайских отношений и заявлениях российской стороны о недопустимости дискриминации китайских граждан».

Посольство Китая подчеркнуло, что специального мониторинга граждан КНР не существует сегодня ни в одной стране мира, включая США и другие западные страны. В письме говорится, что Китай понимает необходимость эпидемиологических мер, однако рассчитывает на их «соразмерный и недискриминационный характер».

В целях «успокоить общество и не разрывать дружеское отношения Китая и России», китайская сторона попросила не предпринимать чрезмерных мер.

Мне вот интересно, мэрия Москвы услышит посольство Китая в России? Или проигнорирует? Или сделает вид, что не поняла, о чем послание?

Фотография и документ отсюда