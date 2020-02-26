На севере Японии решили закрыть все школы из-за угрозы коронавируса

26.02.2020, 6:12, Новости дня

Власти самой северной японской префектуры Хоккайдо намереваются закрыть все муниципальные школы в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщило Киодо.

Решение может застронуть1,6 тыс. государственных образовательных учреждений, передает ТАСС.

К утру среды на территории префектуры Хоккайдо было зафиксировано 35 случаев заражения новым коронавирусом. Всего же в Японии на данный момент отмечено 862 случая инфицирования. Большинство из них – 691 – это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо зараженных в Японии умерли.

Напомним, по последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.