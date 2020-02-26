Наука: Хорошая физическая форма не спасает от болезней сердца

26.02.2020, 6:11, Разное

Считается, что если люди среднего возраста больше тренируются, они и живут дольше. Тем не менее, новое исследование университета Британской Колумбии свидетельствует: даже хорошая физическая форма не защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, хотя зачастую симптомов не заметно.

В исследовании, опубликованном в BMJ Open Sport and Exercise Medicine, подчеркивается, насколько для спортсменов среднего возраста важно проверять факторы риска возникновения сердечно-сосудистых проблем, особенно при высоком кровяном давлении, высоком уровне холестерина или отягощенной наследственности в области сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечно-сосудистые заболевания относятся к состояниям, при которых происходит сужение или блокировка кровеносных сосудов, что может привести к инфаркту миокарда, боли в груди (стенокардии) или инсульту.

«Мы все знаем, что упражнения полезны для нас – они могут помочь предотвратить ряд проблем со здоровьем и болезней, от рака до депрессии, – сказала Барбара Моррисон (Barbara Morrison), ведущий автор исследования и докторант кафедры экспериментальной медицины в университете. – Однако, даже если вы действительно активны, наши результаты показывают, что вы все еще не можете обойти свои факторы риска».

Участниками исследования стали 798 спортсменов-ветеранов (от 35 лет и старше), которые занимаются с умеренной и высокой интенсивностью не менее трех раз в неделю. В эту группу вошли бегуны, велосипедисты, триатлеты, гребцы и хоккеисты.

Участникам был задан ряд вопросов об их здоровье, семейной истории болезней и уровнях физической активности. Также у них проверили кровяное давление, измерили окружность талии, некоторым сделали электрокардиограмму с физической нагрузкой. В случае аномальных результатов проводилась компьютерная томографическая коронарная ангиография для выяснения, есть ли сердечно-сосудистые заболевания.

У 94 человек (12%) были обнаружены выраженные сердечно-сосудистые заболевания, у 10 (1,3%) – тяжелое заболевание коронарной артерии (закупорка артерии на 70% или более), несмотря на отсутствие каких-либо симптомов.

Эти результаты опираются на предыдущие исследования, согласно которым признано, что среди спортсменов-ветеранов более высокий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, чем у не спортсменов того же возраста с аналогичными факторами риска. Однако спортсмены-ветераны обычно имеют более кальцинированные атеросклеротические бляшки (они стабильнее и реже вызывают инфаркт миокарда).

Хотя выводы могут показаться тревожными, исследователи подчеркнули, что это не означает необходимости прекратить тренировки. Они рекомендуют регулярно посещать врача и проверять свое здоровье, включая измерение артериального давления и мониторинг холестерина, особенно при наличии в семейной истории инфаркта миокарда или инсульта. Сердечно-сосудистая болезнь поддается лечению, а правильно подобранные лекарства снижают риск смертности, особенно у активных людей.

Необходимо соблюдать умеренность при выполнении физических упражнений, объяснила Барбара Моррисон: «Нет никаких доказательств того, что выполнение упражнений на пределе сделает вашу жизнь длиннее, или ваше сердце сильнее, но, при доведении до крайности, оно может потенциально нанести вред. Вы никогда не должны напрягаться так сильно, что не сможете тренироваться на следующий день».