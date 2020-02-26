Россия требует арбитраж в ООН по поводу невыдачи США виз иностранным дипломатам

26.02.2020, 6:06, Новости дня

США грубо нарушают права других стран на участие в работе ООН. Об этом на полях Генеральной ассамблеи сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Он отметил, что США, в частности, не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии, и не продлевают визы уже работающим в ООН дипломатам.

Причем такая политика распространяется и на другие государства. Комиссия ООН по разоружению ранее была вынуждена перенести сессию на 10 дней из-за того, что США до сих пор не разрешили въезд главе российской делегации Константину Воронцову.

Россия потребовала запустить процедуру арбитража в ООН для разрешения сложившейся ситуации с постоянной невыдачей виз иностранным дипломатам. Предварительно данную инициативу поддержали Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия, Никарагуа, сообщает телеканал "Россия 24".



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Массовые шествия и молебны в защиту Сербской церкви состоялись в Черногории

11.01 / Китайский магазин Али Экспресс отправил Трампа чистить унитаз

02.02 / Поправки в Конституцию: рабочую группу атаковали предложениями

30.12 / Нафтогаз рекомендовал ждать официальных итогов по переговорам с Газпромом

10.02 / Глава Минздрава РФ стал сопредседателем Форума «Здоровье нации»

21.01 / Соболезнования от иранского правительства. Пристайко и спецпредставитель Тегерана обсудили крушение самолета МАУ

15.01 / Депутат Иванисов, который был осужден за изнасилование, вернулся к работе в Раде

24.02 / Les Echos — Москва, Анкара, Париж и Берлин пытаются избежать в Сирии самого страшного

14.02 / Финансовый Fair Play: УЕФА выгнал «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

20.02 / Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика