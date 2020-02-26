Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»

26.02.2020, 6:06, Новости дня

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из стартовых матчей дня "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу над соседями из "Айлендерс". Матч завершился со счетом 4:3 в пользу "рейнджеров".

В составе "джерс" одним из главных действующих лиц стал российский нападающий Артемий Панарин, набравший два очка. 28-летний россиянин стал автором одного гола и результативной передачи. Для Артемия этот гол стал 32 в сезоне, что теперь является его новым рекордом.

Помимо Панарина заброшенными шайбами у "Рейнджерс" отличались Грег Маккег, Брендан Смит и Мика Зибанеджад, положивший решающую четвертую шайбу с передачи как раз Панарина уже в овертайме. Российский вратарь Александр Георгиев отразил 42 броска из 45 нанесенных по его воротам.

У "Айлендерс" забивали Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле и Брок Нельсон. Ворота "островитян" защищал Семен Варламов, отразивший 24 из 28 бросков.



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