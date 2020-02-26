10 городов мира, привлекающих талантливых профессионалов

26.02.2020, 6:06, Новости дня

Согласно рейтингу 2020 Global Talent Competitiveness Index, Нью-Йорк привлекает максимальное количество талантливых профессионалов и квалифицированных кадров.

Отчет этого года включает в себя анализ 155 городов из 132 стран мира. Эксперты сделали упор на развитии искусственного интеллекта и конкурентоспособности. В целом же, уровень конкурентоспособности и привлекательности для талантливых профессионалов оценивался по 68 параметрам.

Цель рейтинга — оценить ресурсы и усилия, которые города мира тратят на развитие талантов, а также качество человеческого капитала.

Ниже мы расскажем о 10 самых конкурентоспособных городах мира, привлекающих талантливых профессионалов.

10. Мюнхен, Германия

Мюнхен – административный центр Баварии. Это крупный промышленный и исследовательский центр, который привлекает квалифицированный персонал со всего мира. Мюнхен – центр научных исследований и открытий.

9. Лос-Анджелес, США

Лос-Анджелес – центр агломерации с населением свыше 17 миллионов человек. Это крупный культурный и промышленный центр, расположенный в штате Калифорния. Также это один из центров мировой индустрии развлечений.

8. Токио, Япония

Токио – столица Японии, ее культурный, промышленный и экономический центр. Это один из мировых финансовых центров, который привлекает множество инвестиций, технологий и талантливых специалистов.

7. Париж, Франция

Париж – столица и крупнейший город Франции. Париж также считается главным политическим, экономическим и культурным центром страны. Здесь расположена штаб-квартира ЮНЕСКО и других международных организаций.

6. Гонконг, Китай

Гонконг – особый город Китая. Его экономика основывается на низком налогообложении, невмешательстве государства в экономику и свободном рынке. Гонконг отличается высоким уровнем развития, в том числе развития человеческого капитала.

5. Бостон, США

Бостон – крупный город в США, центр одного из самых богатых регионов под названием Новая Англия. Город известен тем, что здесь расположены знаменитые университеты и колледжи, которые притягивают талантливых профессионалов.

4. Сан-Франциско, США

Сан-Франциско – это туристический центр, привлекающий путешественников и любителей развлечений со всего мира. Он известен своими достопримечательностями, из которых особенно выделяется мост “Золотые ворота”.

3. Сингапур

Сингапур – город-государство, который отличается высоким уровнем развития и низким налогообложением, что и привлекает инвесторов и бизнесменов со всего мира. Кроме того, здесь ведутся серьезные научные исследования в области биотехнологий.

2. Лондон, Великобритания

Лондон – столица и крупнейший город Великобритании. Это мировой финансовый центр, привлекающий множество инвестиций и предпринимателей со всего мира. В его юрисдикции зарегистрировано наибольшее число международных компаний, работающих в сфере торговли.

1. Нью-Йорк, США

На первом месте – Нью-Йорк, который является важным экономическим, финансовым и культурным центром не только США, но и всего мира. Финансовая отрасль сосредоточена на Уолл-Стрит, город стал местом притяжения многих компаний и бизнесменов.