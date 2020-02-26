Пропавших в Сочи детей будут искать с помощью авиации

26.02.2020, 6:06, Новости дня

К поиску детей в Сочи сегодня привлекут авиацию. Накануне двух мальчиков унесло в Черное море. Восьмиклассники пытались перейти реку вброд, но их захватило течением и унесло потоком воды. Дети оказались в открытом море.

Очевидцы засняли происшествие на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как мальчики играют в устье реки неподалеку от двух пляжей. Они перебираются на островок, оттуда пытаются выбраться на другой берег. Но течение настолько сильное, что ребятишек накрывает водой и уносит.

При этом авторы видео продолжают снимать происходящее на камеру и не пытаются как-то помочь детям, разве что кричат, сообщает телеканал "Россия 24".



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