Учёные: Уменьшение потребления соли снижает риск гипертонии и сердечных заболеваний

26.02.2020, 6:04, Разное

Международная группа учёных, проводившая мета-анализ более 130 исследований по снижению потребления соли, пришла к выводу, что отказ от данного продукта помогает снизить риск гипертонии. Это в свою очередь предотвращает развитие сердечных заболеваний – одной из основных причин смертности жителей различных государств мира.

Авторами мета-анализа обнаружены доказательства того, что количество потребляемой человеком соли имеет влияние на артериальное давление. Так, было установлено, что снижение употребления NaCl помогает улучшить состояние не только при гипертонии, но точно также снижалось артериальное давление и у людей, ранее не имевших с ним проблем. При этом, чем меньше количество соли, тем ниже фиксировалось давление. Последнее зачастую приводит к развитию почечной и сердечной недостаточности или инсульту.

По мнению американского доктора Маунт Синай, выводы, сделанные коллегами благодаря мета-анализу, весьма важны, особенно ввиду изменившихся рекомендаций ассоциации кардиологов США. Если ранее диагноз гипертония ставили людям с показателями давления от 140/90, то с недавних пор последние снизили до 130/80.