В гостях у Елизаветы II: как в Букингемском дворце проходит реставрация стоимостью 369 миллионов фунтов

26.02.2020, 5:30, Разное

В Букингемском дворце — официальной лондонской резиденции королевы Елизаветы II — в разгаре капитальный ремонт. Он продлится 10 лет, а потрачено на все работы будет порядка 369 миллионов фунтов стерлингов. Посмотреть, как проходит реставрация залов, можно в официальном Instagram-аккаунте королевы и членов ее большой семьи The Royal Family. Там выложили несколько видео, снятых во время работ.

По кадрам видно, как рабочие снимают исторические полы и обновляют знаменитые интерьеры: красят стены и косяки. Впрочем, основная и первостепенная задача — поменять всю электрику во дворце. Ее нужно сделать современной, то есть энергосберегающей. Проводку и другие связанные механизмы не меняли с 1950-х годов. Замене подлежат также системы водоснабжения и отопления. Инфраструктура здания нуждается в срочном капитальном ремонте, чтобы предотвратить долгосрочный ущерб зданию и его содержимому.

Здесь и далее — скриншоты из видео аккаунта @theroyalfamily

Ремонт начался с восточного крыла дворца. Для этого из всех комнат были вынесены мебель, предметы интерьера и художественные работы — всего 3 тысячи единиц. Расчищая комнаты, рабочие находят различные артефакты, хранившиеся многие десятилетия под полами и за шкафами королевы. Так были найдены газеты, датированные 1954 годом, а также многочисленные пачки от сигарет того же времени. Кто их оставил — члены королевской семьи или предыдущая команда, осуществлявшая ремонт — умалчивается.

Реставрация, которая завершится к 2030 году, позволит Букингемскому дворцу служить монархии как минимум следующие 50 лет. После этого срока, возможно, потребуется новый ремонт, но уже, конечно, не такого масштаба.

Букингемский дворец — постоянный дом действующего монарха Великобритании. Сейчас там живет и принимает делегации Елизавета II. В год дворец посещает порядка 100 тысяч приглашенных гостей и более 15 миллионов туристов.

Несколько раз на дворец «нападали»: неизвестные перелезали через забор и проникали в комнаты, где живет монаршая особа. Мотив был самый безобидный: хулиганы хотели лишь познакомиться с Елизаветой. Были и другие забавные случаи. Так, летом прошлого года к королеве прилетали Дональд и Мелания Трамп. Они прибыли на собственном вертолете, который приземляясь на лужайку Букингемского дворца оставил на земле выжженные следы от двигателей и вмятины от колес. Елизавете это не понравилось!

Королева Елизавета II в Букингемском дворце