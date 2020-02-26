Сенаторы США призвали усилить санкции против Северной Кореи

26.02.2020, 5:14, Новости дня

Американские сенаторы призвали к усилению санкций в отношении Северной Кореи из-за тупика в переговорах о ядерном разоружении Пхеньяна.

Республиканец Кори Гарднер, представляющий в Сенате штат Колорадо, председатель подкомитета по политике в отношении Восточной Азии, Тихоокеанскому региону и международной кибербезопасности в составе Комитета по международным отношениям, призвал возобновить «политику максимального давления» на Пхеньян.

«Успешная политика максимального давления применялась на раннем этапе администрацией Трампа, но с тех пор была оставлена из-за серьезных усилий по дипломатическому взаимодействию с Пхеньяном… Мы должны немедленно применить санкции против Пхеньяна и его потворщиков», — заявил Гарднер.

Он добавил, что администрация Трампа должна удвоить дипломатические усилия для международной изоляции Пхеньяна.

Во вторник в подкомитете прошли слушания, посвященные годовщине второго саммита президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое.

Сенатор-демократ Эд Марки, входящий в руководство подкомитета, также призвал администрацию Трампа ужесточить санкции против Северной Кореи.

Сенаторы Гарднер и Марки представили законопроект «Об усилении эффективной дипломатии», предусматривающий расширение американских санкций в отношении Пхеньяна и его потакателей, включая посредников, занимающихся нелегальными поставками нефти в Северную Корею. Пока что у законопроекта нет других соавторов.

Марки подчеркнул, что предлагаемый им законопроект усилит позиции Вашингтона при переговорах с Пхеньяном, добавив, что дипломатические усилия также имеют большое значение.

«Мы не должны возвращаться к… политике “огня и ярости”; война, а тем более ядерная война, приведет к неизмеримой гибели людей. Угрозы не являются альтернативой договорному соглашению», — заявил сенатор.

Марки заявил, что он вновь внесет в ближайшие недели законопроект под названием «Нет неконституционной войне против Северной Кореи», выступая против возможных действий президента Трампа в отношении Пхеньяна, подобных ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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