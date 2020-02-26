Ученые: Йогурт поможет предотвратить онкологию кишечника у мужчин

26.02.2020, 5:04, Разное

Исследователи из США рассказали о влиянии продуктов на мужское здоровье. Оказывается, йогурты снижают вероятность развития рака кишечника у представителей сильного пола.

Ученые, представляющие медицинский факультет Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали микроорганизмы, содержащиеся в данном продукте. Выяснилось, что они препятствуют процессу возникновения аденом или колоректальных новообразований. При регулярном приёме йогурта риск рака снижается почти на 20%. В рамках научной работы были проанализированы данные более 32 тысяч мужчин и 55 тысяч женщин за период 1986-2012 года. Всем пациентам в своё время проводилась колоноскопия. Затем исследователи изучили рацион питания и образ жизни испытуемых.

Аденому предстательной железы зафиксировали у 6 тысяч мужчин, у женщин число новообразований превысило отметку в 8 тысяч. Разница объясняется употреблением йогурта, который содержит специальные пробиотики, уничтожающие раковые клетки в кишечной флоре. В особенности, исследователи выделяют бактерии вроде Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.