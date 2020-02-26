Как разные продукты влияют на риск инсульта

26.02.2020, 4:50, Новости дня

Известно, что характер питания может влиять на риск развития сердечно-сосудистых болезней. В новом исследовании, опубликованном в European Heart Journal, ученые выяснили, какие продукты связаны с вероятностью появления разных видов инсульта. Они отличаются для ишемического и геморрагического типов болезни.

Инсульт – вторая по распространенности причина смерти во всем мире. Около 85% инсультов приходится на ишемический инсульт, который возникает, если сосуд в мозге блокируется атеросклеротическим процессом или тромбом. Геморрагический инсульт происходит при разрыве кровеносного сосуда в мозге.

Исследователи проанализировали данные 418329 мужчин и женщин из 9 стран. За каждым участником наблюдали в среднем в течение 12,7 лет; за это время ишемический инсульт был диагностирован у 4281 участников, а геморрагический – у 1430.

Ученые обнаружили связь между общим количеством клетчатки (фруктов, овощей, зерновых, бобовых, орехов и семян) в рационе и потенциальным снижением риска ишемического инсульта. При каждом увеличении потребления клетчатки на 10 грамм в день риск снижался на 23%, а каждые 200 грамм фруктов и овощей в день связаны со снижением риска на 13%.

Статистически значимой связи между какими-либо продуктами и повышенным риском ишемического инсульта выявлено не было. Что касается геморрагического инсульта, на каждые дополнительные 20 грамм яиц в день его риск повышался на 25%.

«Наше исследование подчеркивает важность отдельного изучения подтипов инсульта, поскольку связи с питанием различны для ишемического и геморрагического инсульта. Это согласуется с другими данными, которые показывают, что такие факторы риска, как уровень холестерина или ожирение, также по-разному влияют на два подтипа инсульта», – рассказала соавтор исследования Тэмми Тонг (Tammy Tong), диетолог-эпидемиолог из Департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета.



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