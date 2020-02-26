Число жертв коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 715 человек

26.02.2020, 4:44, Новости дня

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс., сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По последним данным властей КНР, официальный показатель смертности от коронавируса в Китае составил 3,47% против 3,42% днем ранее. Количество ежесуточно регистрируемых новых выявленных случаев заражения сократилось на 102, составив 406, число зафиксированных за минувший день летальных исходов упало на 19, до 52, передает ТАСС.

Накануне число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек, общее число инфицированных превысило 77,6 тыс. человек.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / В США погиб астронавт-любитель Майк Хьюз

21.01 / Иран решил пока не выходить из ядерной сделки, в Украине задержали фигуранта дела об убийстве Гандзюк Павловского. Главное за день

28.01 / Роскосмос назвал сроки запуска ядерного космического буксира

24.02 / Израиль перехватил пять из шести выпущенных из сектора Газа ракет

20.02 / Пожаловавшегося на русский язык латвийского депутата раскритиковали в Сети

02.02 / Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

19.02 / МИД разъяснил, как китайцы могут попасть в Россию

06.02 / iOS 13.4 превратит iPhone и Apple Watch в ключи от машины

10.01 / Видео: Какие страны бомбили американские военные базы

27.12 / В Стамбуле в набережную врезался контейнеровоз, идущий из Одессы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика