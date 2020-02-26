Число жертв коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 715 человек

26.02.2020, 4:44, Новости дня

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс., сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По последним данным властей КНР, официальный показатель смертности от коронавируса в Китае составил 3,47% против 3,42% днем ранее. Количество ежесуточно регистрируемых новых выявленных случаев заражения сократилось на 102, составив 406, число зафиксированных за минувший день летальных исходов упало на 19, до 52, передает ТАСС.

Накануне число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек, общее число инфицированных превысило 77,6 тыс. человек.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.