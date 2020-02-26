Личное: Развлекательная история истерии

26.02.2020, 4:41, Разное

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе.

Пожалуй, процитирую Агату:

Люблю его — Да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — НЕТ! Ибо, я благодарна за все! Мы — навечно связаны, мы — написали, красивую историю любви!



Фото: Соцсети

Как же меня умиляет, когда незрелые люди повышенной сентиментальности и пониженного интеллекта именуют говно своих отношений любовью.

Да не красивую историю любви эти двое написали, а скандалили-скандалили, выносили друг другу мозг, дрались, изменяли, глотали измены, мирились и, в конце концов, решили развестись.

Истерия — это не любовь, а плохое воспитание. Глотание побоев и измен — это не любовь, а слабость. Рождение детей, чтобы укрепить брак, — это тоже не любовь, а поиск клея, которым можно попытаться скрепить разваливающиеся отношения.

Не скрепляет, кстати, почти никогда.

Дуру отлупят, она об этом всем растрезвонит, громко пуская пузыри из соплей обиды. Потом хам попросит прощения, пообещает, что больше не будет, и вот овца уже сама грубит тем, кому рассказала, что получала по щам, идёт в отказ от своих слов и покупает тест на беременность.

Второго ждёт «счастливая жена и мама»!

И идёт, гордо взяв под ручку своего мудака, набивать обручальные татуировки, как это сделали Агата с Павлом.



Фото: Соцсети

Когда же мудак в очередной раз нассыт ей на голову, даст оплеуху и сунет свой не слишком большой член в дырку на стороне, курица вновь решится на развод. В двадцатый или тридцатый раз.

Очень надеюсь, что Прилучный и Муцениеце всё-таки разведутся, а не ограничатся очередным объявлением о расставании.

А ещё больше я надеюсь на то, что вы, мои дорогие, — не терпилы в отношениях.

Или всё-таки терпилы? Глотаете, беситесь, прощаете, набиваете татуировки в знак вечной любви, а потом снова глотаете?

Как дела в любви?

Я вас слушаю очень внимательно. Мне, правда, интересно.