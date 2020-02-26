Мнение: Мишустин и прифронтовой госпиталь

26.02.2020, 4:32, Разное

А Мишустина, я смотрю, всерьез готовят на роль очередного спасителя Отечества. Навальный, правда, его подбил на взлете — этими своими разоблачениями на счет трех миллиардов непонятно откуда взявшихся денег — но система у нас настолько самодостаточна, что на ерунду решили внимания не обращать, «а, ладно, походу отбрехаемся как-нибудь».

Ну и запустили Мишустина на орбиту — радеть о нищете народной. Теперь он будет постоянно выступать в роли этакого странствующего Будды — «блин, да я и не знал, что вы тут в своих ебенях так плохо живете!» Видимо, фокус-группы показали (а нынешние «консультанты» без фокус-групп вообще шага не делают), что именно заход «Мишустин познает посконную Россию изнутри» будет наиболее благоприятно воспринят избирателями. Вот и заслали его для начала практически в седьмой круг ада — в Курган.

Сообщение ТАСС: «Председатель правительства Михаил Мишустин пришел в ярость, когда посетил больницу в Кургане и увидел, как там обстоят дела:

«Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд».

Кроме того, в этой курганской больнице укомплектованность врачебных штатных должностей составила 23,6%, среднего медперсонала — 38,8%. Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал Мишустину, что больницу не ремонтировали 40 лет». (подлинное!)

Выглядит всё, конечно, как сюр, с Мишустиным в роли не Будды, а Панталоне. Типа командующий выехал на передовую поддержать боевой дух войск, но не заметил, что войска давно сдались и были угнаны на работы, а на их месте уже лет 5 как глубокий тыл противника — который смотрит на «командующего» с недобрым прищуром.

Особенно доставляют ненароком озвученные цифры: «укомплектованность врачебных штатных должностей составила 23,6%». То есть менее четверти. Это как же вообще понимать? Что за больница такая, в которой от всех врачей в строю каждый четвертый — прифронтовая? Тюмень атакует? А как она вообще работает — без врачей-то? Люди там сами себя лечат, сами перевязывают и сами в морг отвозят?

О сколько вам открытий чудных, товарищ Мишустин, готовит остальная РФ! Устанете удивляться.

В принципе, какой должна быть реакция федерального начальника при посещении такой больницы, если по чесноку? Молнией должна промелькнуть мысль, что больница — типовая, что примерно так же обстоят дела и в остальной тысяче городов необъятной Родины, что это огромная дыра, которую ничем не закрыть, что наверняка так же или еще хуже обстоят дела и со всеми прочими учреждениями — школами, детсадами, дорогами… После чего, соответственно, нужные слова сами должны были бы сорваться с языка: «Денег нет!» И потом — финальное, ободряющее: «Но вы держитесь там!» После чего — БЕЖАТЬ. Быстро и не оглядываясь.

Медведев был мудр, как Каа, и знал жизнь без прикрас. Мишустин же фальшивит. Это как если бы он на откладываемое годами жалованье главы ГНС отправил дочку учиться в Стенфорд на престижный и самый дорогой факультет, приезжает через год навестить — а дочка, оказывается, работает там в самом низкопробном борделе, являясь к тому же отпетой наркоманкой. Что это, «сожаление и стыд»?

Да нет, это не стыд. Это крах.