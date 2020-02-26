Как правильно завтракать: советы диетолога

26.02.2020, 4:30, Новости дня

Профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева рассказала о том, как сделать свой завтрак идеальным. Диетолог посоветовала плотно поесть в первый же час после пробуждения, передает РИА Новости. Она назвала такой завтрак фактором долголетия.

Плотный завтрак – профилактика инсулинорезистентности и прочих проблем с метаболизмом, так как именно после утреннего приема пищи регулируется колебание инсулина и повышается чувствительность инсулиновых рецепторов.

Королева добавила, что в редких случаях можно даже позавтракать фастфудом.