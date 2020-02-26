Мнение: Бои в Идлибе. 25.02.2020

26.02.2020, 4:14, Разное

Итоги боев 25 февраля в Идлибе.

САА взяла Кафр-Набл и Хас, а также более десятка различных поселков в Южном Идлибе. Завтра с большой долей вероятности возьмут и Хазарин.

Продолжается достаточно акцентированное занятие южных районов провинции. Так как основные силы боевиков задействованы под Найрабом, уровень сопротивления продвижению САА тут очевидно недостаточен, что и обуславливает масштабные успехи САА на фоне маханий за один поселок между Саракибом и Идлибом.

Боевики на фоне своих неудач в южном Идлибе, сегодня смогли вытеснить САА из Найраба, попутно заняв еще 3 села к западу от Саракиба.

Кроме того, пытались взять и Джабас, что могло создать угрозу трассе Хама-Алеппо, но сегодня у них с этим не сложилось.

Завтра будет продолжение. Противник наверняка попробует на зуб сирийские позиции на линии Афес — Джабас.



Общий ход сражения в восточном Идлибе с начала 2020 года.



Куски Идлиба с указаниями дат освобождения.

В целом, день остался снова за САА, но турки могут повысить ставки, если смогут накачать боевиков техникой и прорвать оборону САА к западу от Саракиба, что может создать определенный оперативный кризис для САА.

UPD: А быстро тут. САА заняла Хазарин.