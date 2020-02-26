Фрэнк Лэмпард: «Бавария» отрезвила «Челси»

26.02.2020, 4:06, Новости дня

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард после крупного поражения в первом матче 1/ финала Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" (0:3) признался, что соперник его в чувство. Наставник синих отметил уровень соперника.

"Нужно быть предельно честным — мы провели плохой матч. "Бавария" была сильнее нас во всех компонентах, это неплохо отрезвляет, — цитирует Лэмпарда Спорт24.Ru. – Из-за такого уровня игры они из года в год борются за победу в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Я разочарован – мы не смогли сыграть лучше. Теперь мы должны принять это поражение и работать дальше".

Напомним, что "Челси" сыграет ответный матч с "Баварией" в Мюнхене 18 марта. Игра состоится на стадионе "Олимпиаштадион".



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