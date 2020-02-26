Мнение: Письмо: «Хорошо бы выучить какие-нибудь фокусы»

26.02.2020, 4:05, Разное

Вот вам письмо про прокачку ресурсов, точнее поток сознания про их фрустрацию.

Для самостоятельного разбора.

den_rts

Здравствуйте, Эволюция!

Мне 19 и я не хочу просрать свою жизнь. Знаю, что мне нужно делать, чтобы этого не допустить, но вечно нахожусь в аморфном состоянии и не могу начать действовать, вернее, активно начинаю, но тут же потухаю.

Например, решил я работать с имиджем.

На лицо я СМС. Выбрал за основу образ Николая Ростова из «Войны и Мир». И это, кстати, так прикольно: вживаться в роль, как актёр. Такая установка помогает мне формировать образ. И если с поведением всё ясно, то вот с привычками, повадками, мимикой затык. Но! Я думал и понял, что нужно, играя роль, по ходу придумывать это. Например, на учёбе аккуратно раскладывать учебные принадлежности. Вроде ж мелочь, но это дисциплинированность подстать СМСу (хотя обычно у меня вечный хаус, что в комнате, что в рюкзаке, что на столе, ой, везде просто).

Надел вот рубашку, поверх джемпер, аккуратно причесался — и Мама Дарагая! Да я красавчик-то однако. И реально СМС чистый. Это, наверное, мой первый шаг в формировании имиджа и преодолении себя. Т.к. я постоянно одевался так, чтобы подчеркнуть мышцы (рукава вечно закатаны, никаких рубашек, ведь они не облегают тело).

А! Ещё про имидж. Я такой подумал, ну раз я большой ребёнок, то чё ж буду-то по ступенькам спускаться. Не, лучше буду по перилам съезжать. Изначально жутко боялся, но теперь оч хорошо получается)

Так вот мышцы. Комплекс у меня с этим. Был дрыщ. Набрал 16 кг, но комплекс всё равно остался. И поэтому я очень боюсь, боялся, скрывать мышцы. Но такая одежда противоречит выбранному мною имиджу, поэтому мышцы пришлось скрыть, чтобы попасть в образ.

Инстинктивно я понимаю, что начал двигаться в верном направлении. Но проблема в том, что, скорее всего, как обычно, я перегорю. У меня так со всем: загораюсь очень быстро и сразу ныряю с головой, но так же быстро потухаю и мне становится лень.

Вот, например, решил, что раз я боюсь знакомиться с девушками, не знаю, о чём с ними говорить, чтоб не быть занудой, каким обычно являюсь, хорошо бы выучить какие-нибудь фокусы, научиться гадать по руке, как Виталик. Один фокус с монетой я-таки выучил, но и всё на этом. А за время, за которое учил его (аж целый час), до меня дошло, что надо не просто заучить движения, а сотни раз их отработать. Собственно, как час поучил, так и больше не учил.

И вот в этом вся моя жизнь: знаю, что нужно делать, но либо начинаю и потухаю, либо откладываю на когда-то там потом.

Единственное, где я молодец — это спорт. Я уже полтора года мышцы качаю. 5 раз в неделю в зал хожу и мне не лень! Наоборот, меня просто тянет туда. Я огромное удовольствие получаю от тренировок, у меня просто тупо кайф от предвкушения, что я сейчас как приду в зал, как потренирую мышцы ног, например, терпя боооль, шо аж потом дня три ходить не смогу нормально.

И даже то, что я ещё далёк от совершенной фигуры; то, что я не всегда вижу в зеркале тех результатов, которые хотел бы — не лишает меня мотивации. Потому знаю, что бросив, результат точно не получу. И вот ведь мои тренировки — это пример того, как надо добиваться чего-то в жизни. Но почему-то, понимая всё это, я не могу начать так же активно работать над чем-то ещё и не потухнуть.

Или, например, отношения. Понимаю, что, чтобы научиться знакомиться, надо знакомиться, блин.

Но хоть ты тресни, не могу начать.

Это похоже на то, как я всю школу постоянно хотел начать учиться, оценки у меня были не самые высокие, но в целом норм. Я мог бы, даже хотел, стать отличником. Но лень напрягаться. Жить можно. Во всём у меня так.

А я, правда, мог быть отличником. Всю школу было 5 по математике, а потом

в колледже что-то взялся за голову и написал итоговый экзамен на 10, причём единственный из группы.

И вот я знаю, что всё могу, есть потенциал. Надо только взяться нормально за дело. Кажется, что я даже рыбаком мог бы стать.

Но существую хорошо: еда всегда есть, своя комната есть, кошка любимая всегда со мной, зарабатывать пока не надо(с родителями на время учёбы живу).

Понимаю, что можно иначе, можно получать кайф от жизни, как получаю его от тренировок, но, в целом-то, жить можно.

Есть ещё у меня проблема: иногда случается мандраж при большом скоплении людей, боюсь их, боюсь сесть в метро, боюсь сделать какую-то глупость на людях, все ж смеяться будут и тп. Из-за этого я очень напряжён, дёрган, совершаю кучу лишних нервных движений.

Вот я понимаю, какая тут корона огромная, но она от этого не снимается.

Скажите, пожалуйста, как снять её и вбить себе в голову, что не моё дело, что люди там думают?

Но не всегда у меня такой страх. Иногда из меня просто прёт энергия, что аж прыгать хочется — и почти все страхи исчезают. Чувство счастья, кайфа от жизни, поток спонтанности — такое бывает у меня, но очень редко.

И, на самом деле, я, конечно, хотел бы попробовать новых девушек(была всего одна), побыть соблазнителем, стать Казановой. Но больше всего я хочу вернуть свою бывшую девушку.

Мы с ней учимся в одной группе. Полтора года встречались, она инициатор расставания (расстались в мае). Любила она меня просто дико сильно (взять хоть то, как сильно её заводил мой голос), я даже плюсовал немного, хотя мои чувства тоже были сильными. Читая Ваш блог, понял, что мой эгоцентризм убил её любовь, ну.. вернее я сам и убил.

Мы с ней немного, но нормально, общаемся (не только по учёбе, она может поделиться со мной какими-нибудь событиями из жизни, можем с ней посплетничать, шутки шутить), она хорошо ко мне относится (это даже одногруппники отметили). Думаю, что попал бы во френдзону, не будь я бывшим и не будь у неё парня (он тоже в этом колледже учится, слава богу, что не в нашей группе, от драма бы была), дистанцию со мной она держит. Мне кажется, что моя СЗ выше нуля, всё-таки она мне доверяет, принимает мою помощь, с коей я иногда перебарщиваю, наверное (явно 1-ый уровень красного поля нарушая). Иногда она даже сама просит помощи или спрашивает что-то, что могла бы и у других одногруппников спросить.

Её парень дико ревнует её ко мне, она сама мне рассказывала, мы даже немного шутили на эту тему.

Думаю, что будь его СЗ прям очень высокая, она бы вообще оборвала общение со мной. А так она даже может со мной в буфет сходить, когда его нет в колледже, конечно же) Я не кормлю этим корону, понимаю, что она так относится ко мне не из чувств высоких, а просто, что 1 — скорее всего, не видит во мне угрозы её отношениям, то бишь парня во мне, 2 — ревность её парня безосновательна..хотя не знаю про 2, но ревность его ко мне её напрягает.

В общем, я понимаю, что любовь ко мне от просто хорошего отношения не возникнет. Но чувствую, даже знаю, что если перестану существовать и начну жить, двигаться вперёд, избавлюсь от всех страхов и подключусь к потоку спонтанности, то шанс есть.

Но настолько не могу начать, что даже не верю в себя, и оттого страшно, что так и просру всё, в то время, как всё было в моих руках.

Не прошу у Вас волшебного пенделя… хотя да, именно его я и прошу))) За свою короткую жизнь ни разу не видел никого, кто давал бы пендели лучше Вас и сомневаюсь, что увижу)

С большим уважением, Ваш читатель!