Учёные: Увеличение массы тела приводит к снижению функции лёгких

26.02.2020, 4:04, Разное

Испанские учёные, представляющие институт глобального здоровья в Барселоне, в результате проведённого длительного исследования пришли к выводу, что увеличение массы тела снижает функции лёгких. Однако в процессе похудения все утраченные способности восстанавливаются до прежнего уровня.

Начиная с 1991 года авторы проекта наблюдали за состоянием здоровья около 3700 европейцев и австралийцев с целью выявления взаимосвязи между работой лёгких и массой тела человека. Возраст добровольцев составлял от 20 до 44 лет. Масштабная научная работа продлилась до 2014 года и за это время часть участников эксперимента набирала или сбрасывала вес, что, как оказалось, имеет непосредственное влияние на работу лёгких. Проблемы с функциями органа фиксировали как у изначально полных добровольцев, так и набиравших массу в процессе исследования, а вот у людей со стабильным ИМТ подобного не наблюдалось.

По мнению учёных, есть две причины, которые могут влиять на снижении функции лёгких. Во-первых, следствие «давления» лишних килограммов, не дающих органу полностью раскрываться. Во-вторых – излишняя жировая ткань, повреждающая ткани лёгких, а в некоторых случаях даже негативно отражающаяся на диаметре дыхательных путей. В результате снижения функций человек начинает чаще болеть респираторными заболеваниями.