Подсчитаны расходы Китая на борьбу с коронавирусом

26.02.2020, 3:37, Новости дня

Власти Китая потратили 100,87 млрд юаней (свыше 14,36 млрд долларов) на меры, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса, информирует Центральное телевидение страны.

Эти расходы включают лечение инфицированных, дезинфекцию помещений и объектов, прочую деятельность, связанную с необходимостью обеспечить защиту населения, передает ТАСС.

Уточняется, что значительная часть средств направляется в провинцию Хубэй, где наблюдается наибольшее число заразившихся.

Треть от всех отчислений по стране приходится на долю государственного бюджета, остальное обеспечивают региональные администрации.

Как сообщалось накануне, состояние самых богатых людей мира за сутки снизилось на 139 млрд долларов из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус может нанести ущерб мировой экономике.

За последние дни ситуация стабилизировалась на территории всей материковой части Китая. В то же время, согласно рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, посетивших КНР, риск по-прежнему существует.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек, выздоровели более 27,2 тыс. человек.

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