Подсчитаны расходы Китая на борьбу с коронавирусом

26.02.2020, 3:37, Новости дня

Власти Китая потратили 100,87 млрд юаней (свыше 14,36 млрд долларов) на меры, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса, информирует Центральное телевидение страны.

Эти расходы включают лечение инфицированных, дезинфекцию помещений и объектов, прочую деятельность, связанную с необходимостью обеспечить защиту населения, передает ТАСС.

Уточняется, что значительная часть средств направляется в провинцию Хубэй, где наблюдается наибольшее число заразившихся.

Треть от всех отчислений по стране приходится на долю государственного бюджета, остальное обеспечивают региональные администрации.

Как сообщалось накануне, состояние самых богатых людей мира за сутки снизилось на 139 млрд долларов из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус может нанести ущерб мировой экономике.

За последние дни ситуация стабилизировалась на территории всей материковой части Китая. В то же время, согласно рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения, посетивших КНР, риск по-прежнему существует.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек, выздоровели более 27,2 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда эпидемия переходит в пандемию.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Ураган вынес на пляж в Шотландии останки загадочного существа

10.01 / Бывший начальник Центра примирения враждующих сторон в Сирии получил три года условно за мошенничество

11.02 / КХЛ. «Салават Юлаев» переиграл «Адмирал», «Автомобилист» уступил «Барысу»

15.01 / В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию войдут Захар Прилепин, атаман казаков Долуда, сенатор Клишас и актер Машков

10.01 / Путину бы не нужна была рациональная причина сбить украинский самолет. Если такая возможность подвернулась, почему бы маньяку этого не сделать?

22.01 / Опубликован рейтинг самых лучших кинокартин столетия

03.02 / Воронежский таксист избил сбегающих от ГБР дебоширов

13.02 / Грымчаку продлили меру пресечения до апреля

16.01 / Финансист посоветовал россиянам не совершать крупные покупки в кредит

12.02 / Депутаты предлагают закрепить в Конституции порядок лишения экс-президентов неприкосновенности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика